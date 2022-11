Colorazione artigianale per i capi artistici firmati Malo

Maglioni da uomo in preziosa alpaca, seta e lana: i capi artistici firmati Malo realizzati con tecniche di colorazione artigianali

Tempo e dedizione per chi vuole indossare il saper fare firmato Malo attraverso capi unici. Maglioni in morbidissima alpaca, tra le fibre più preziose che esistano, seta e lana, realizzati con texture artistiche e artigianali come il batik e il rullato. Tecniche manuali di tintura che creano fantasie astratte, mai uguali e che rendono ogni capo unico. L’essenza manifatturiera e l’anima artistica della maison fiorentina si manifestano in tutta la loro bellezza e unicità in questi due modelli dalla vestibilità over. Capi dall’anima contemporanea resi speciali dagli interventi manuali degli artigiani e dalla più alta e sofistica qualità delle fibre impiegate per realizzarli.

Maglione in alpaca, seta e lana realizzato con tecnica batik.

Tinto con l’antica tecnica Batik, una tecnica artigianale che consiste nell’immergere il capo nella tintura, dopo averlo annodato a mano. Essendo una tecnica manuale, non esisterà mai un capo uguale a un altro.

Maglione in alpaca, seta e lana realizzato con tecnica del rullato.

Il capo, una volta finito, viene dipinto a mano con un rullo e della tintura blu. Anche in questo caso, essendo una tecnica manuale, non esisterà mai un capo uguale a un altro.

Inoltre, massima attenzione alla sostenibilità: tutte le tinture impiegate sono approvate e certificate secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).

I capi realizzati con tecnica batik e del rullato fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.