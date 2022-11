Al Parioli ancora in scena “Se devi dire una bugia dilla grossa”

Fino all’11 dicembre al Teatro Parioli in scena “Se devi dire una bugia dilla grossa” con Antonio Catania, Paola Quattrini, Paola Barale

Sarà in scena fino all’11 dicembre al Teatro Parioli, SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Paola Barale. Due Atti di Ray Cooney; versione italiana di Iaia Fiastri. In scena anche Nini Salerno, Cristina Fondi, Sebastiano Colla, Marco Todisco, Sara Adami, Ilaria Canalini. Regia originale di Pietro Garinei. Nuova messa in scena di Luigi Russo

Riprendere uno spettacolo come Se devi dire una bugia dilla grossa, cavallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida, dopo 30 anni dalla prima rappresentazione del 1986, è come avere in mano una cambiale sicurissima, sia per il pubblico che per i teatri che lo ospitano. La solida struttura comica che caratterizza la commedia, che lo stesso Cooney aveva rappresentato allo Shaftesbury Theatre, che ha poi fatto il giro del mondo e che lo stesso Garinei ha poi portato in scena con enorme successo, è per il nostro mercato un grande ritorno.

Dopo l’ultima edizione del 2000 con Jannuzzo, Quattrini, Testi, sempre per la regia di Garinei, per festeggiare i cento anni dalla nascita di un grande uomo di teatro come Pietro Garinei, Ginevra Media Prod. srl con la direzione artistica di Gianluca Ramazzotti ha deciso di montare una nuova produzione dello spettacolo. L’allestimento sarà ispirato a quello originale firmato dalla ditta G&G con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda ormai nota del Ministro del Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un membro femminile del governo dell’opposizione.

La versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri con un cast eccellente, vede protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e la partecipazione di Paola Quattrini che per la terza volta interpreterà il ruolo della moglie dell’onorevole Natalia. Lo spettacolo inoltre vedrà la presenza di Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi già interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende anche Nini Salerno e Sebastiano Colla. Siamo certi che la proposta di riprendere un “evergreen” come “la Bugia” sarà gradita a pubblico e teatri.

La sig.ra Paola Barale sarà presente nei giorni 23 e 27 ottobre e 4 e 11 novembre. Nelle altre recite, sarà sostituita dalla Sig.ra Sara Adami

Orari Repliche

Mer 23-11-22 21.00 Gio 24-11-22 21.00 Ven 25-11-22 21.00 Sab 26-11-22 21.00 Dom 27-11-22 17.00 Lun 28-11-22 Riposo Mar 29-11-22 Riposo Mer 30-11-22 21.00 Gio 01-12-22 17.00 Ven 02-12-22 21.00 Sab 03-12-22 21.00 Dom 04-12-22 17.00 Lun 05-12-22 Riposo Mar 06-12-22 Riposo Mer 07-12-22 21.00 Gio 08-12-22 21.00 Ven 09-12-22 21.00 Sab 10-12-22 21.00 Dom 11-12-22 17.00

BIGLIETTERIA

Via Giosuè Borsi, 20

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851

Servizio WhatsApp 3517211283

ORARIO DI APERTURA

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–19.00. Lunedì chiuso.

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni riguardanti lo stesso.

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile

PARCHEGGI CONVENZIONATI

Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380

Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188

Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00*

*Domenica chiusi*