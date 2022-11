Video shock dalla Turchia: tifoso colpisce portiere con un’asta

In Turchia aggressione shock di un tifoso contro il portiere: colpi di asta sulla schiena durante l’interruzione del derby di Serie B tra Goztepe e Altay

Mentre gli occhi di tutti i tifosi sono concentrati sul Mondiale in Qatar, dalla Turchia arrivano delle incredibili immagini. Il derby di Smirne tra Goztepe e Altay, valido per la Serie B turca, è stato interrotto nel primo tempo per il lancio di petardi da parte degli ultras ospiti verso i settori occupati dai sostenitori della squadra di casa. L’azione ha provocato il ferimento di alcune persone e ha reso necessario l’intervento di due ambulanze in campo per agevolare i soccorsi.

E proprio mentre i sanitari erano all’opera e il portiere dell’Altay, Ozan Evrim Ozenc, stava assistendo alla scena, come racconta la Dire (www.dire.it) un ultrà del Goztepe è entrato in campo e, raccolta l’asta della bandierina del calcio d’angolo, l’ha usata per colpire violentemente alla schiena il calciatore. Ozenc, preso alla sprovvista, non ha avuto la possibilità di parare i due colpi ed è caduto al suolo. Dopo alcuni attimi di confusione, l’esagitato è stato fermato dagli altri calciatori e dagli staff tecnici e arrestato dalla polizia turca. E l’arbitro ha deciso di sospendere la partita.