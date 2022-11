Vantaggi e svantaggi delle etichettatrici

Un’etichettatrice è una macchina industriale progettata per applicare automaticamente etichette sull’imballaggio di una varietà di prodotti (bottiglie di prodotti chimici per la casa, alimenti confezionati, cosmetici e prodotti farmaceutici, ecc.) Queste macchine possono essere molto diverse tra loro: alcune funzionano con la colla a caldo, altre con la colla a freddo, altre ancora con le etichette con bordi adesivi e altre ancora con le etichette autoadesive (che superano le loro controparti non autoadesive sotto tutti i punti di vista).

L’applicazione di etichette autoadesive è un’operazione che richiede molto tempo. Un preciso allineamento iniziale dell’etichetta è essenziale per un’applicazione accurata e uniforme, poiché è praticamente impossibile spostare l’etichetta per correggerla dopo che è stata applicata. Con un adesivo in polipropilene la correzione manuale può ancora funzionare, mentre uno in carta si rompe o si spacca quando viene staccato. Le etichettatrici industriali possono applicare una varietà di etichette a bottiglie, contenitori o confezioni di prodotti. Lo fanno con alta qualità, precisione e velocità.

Le etichette possono essere di diverse forme: trasparenti o opache, in polipropilene o in carta. L’etichettatrice è dotata di speciali teste (applicatori) che applicano l’etichetta sulla confezione. L’applicatore può essere più di uno, il che consente di applicare più adesivi contemporaneamente sulla confezione, con un notevole risparmio di tempo.

Tipi di etichettatrici

L’etichettatrice può essere rotativa o lineare: tutto dipende dal tipo di prodotto che passa attraverso l’etichettatrice. I sistemi lineari sono meno costosi di quelli rotanti. Il primo è un nastro trasportatore che porta il prodotto alle stazioni di applicazione dove viene applicata l’etichetta. Ma in questo caso non è possibile orientare la bottiglia verso le etichette corrette, se tale orientamento è richiesto. Ma la macchina rotativa automatica è in grado di farlo: è dotata di speciali cellule fotoelettriche che rispondono ai segni di orientamento e posizionano l’etichetta come richiesto. Per questo motivo, e per la complessità complessiva del progetto, è più costoso dei dispenser lineari. Il meccanismo della macchina rotativa è simile a quello di un carosello, per cui viene anche chiamata etichettatrice a carosello. È progettato per l’applicazione di etichette autoadesive circolari e segmentate.

La testa di etichettatura è l’unità principale delle macchine. Per le altre operazioni (trasporto delle confezioni, divisione del flusso di confezioni, fissaggio delle confezioni in movimento, lisciatura dell’etichetta su superfici “difficili”, laminazione circolare) le etichettatrici sono dotate di vari meccanismi speciali. L’uso di etichettatrici ad alta capacità nella produzione consente di applicare i prodotti autoadesivi praticamente in ogni posizione e superficie della confezione.

Vantaggi delle macchine automatiche

I sistemi di etichettatura autoadesivi sono i più convenienti tra tutti i tipi di etichettatura possibili. In primo luogo, queste macchine fissano l’etichetta in modo più sicuro alla confezione. In secondo luogo, le etichette possono essere di qualsiasi tipo: quando vengono applicate, la macchina non ha bisogno di dispositivi aggiuntivi. Il terzo vantaggio è la velocità di applicazione delle macchine automatiche. Può raggiungere fino a 800 etichette al minuto: linee ad alta capacità come la produzione di birra o grandi impianti di imbottigliamento dell’acqua non possono farne a meno.

Le macchine possono essere progettate per applicare gli adesivi sui prodotti a forma di cilindro (tali macchine sono dotate di dispositivi di scorrimento) o su uno o due settori della circonferenza della confezione.

Sono molti i fattori da considerare per decidere l’etichettatrice di cui avete bisogno. Questi variano da caso a caso. Ciò che accomuna tutte le etichettatrici è che sono state progettate da professionisti, tenendo conto delle più recenti tecnologie di etichettatura. Il risultato è un’etichettatrice affidabile e facile da usare, che fa risparmiare tempo e denaro e riduce a zero la possibilità di errori causati dall’uomo.