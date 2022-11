Previsioni meteo 28 novembre 2022: breve tregua dal maltempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 novembre 2022: clima più asciutto ma tra pomeriggio e sera tornano le piogge a partire dal Nord-Ovest

Dopo fine settimana caratterizzato dal maltempo, condizioni meteo più stabili sull’Italia per una breve pausa asciutta. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile senza precipitazioni associate ma come detto la tregua sarà davvero breve perché già in serata torneranno piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest. Il nuovo impulso perturbato sarà accompagnato da aria fredda che farà calare ovunque le temperature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il mese di novembre, quindi anche l’Autunno meteorologico, terminerà con condizioni meteo dinamiche sull’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà defilato sul vicino Atlantico, lasciando aperta la porta europea alle umide e piovose correnti oceaniche. Tuttavia, gli impulsi perturbati potrebbero avere una traiettoria più meridionale nel corso dei prossimi giorni, penalizzando in particolare le regioni centro-meridionali, mentre il Nord rimarrà ai margini. Ancora piogge quindi attese per la prossima settimana, specie al Sud, Isole Maggiori e settori adriatici. Più asciutto al Nord, anche se con nubi di passaggio e foschie in Pianura Padana.

Intanto per oggi, lunedì 28 novembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli nevicate sulle Alpi centrali oltre i 1500 metri, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo asciutto. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e locali schiarite. In serata ancora molte nuvole in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni tra Calabria e Sicilia, nubi sparse e schiarite altrove. In serata locali piogge sulla Sicilia settentrionale, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .