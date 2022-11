Carovita: Tod’s darà 500 euro netti in più ai dipendenti

Rincari di bollette e generi alimentari: il gruppo Tod’s stanzia una erogazione straordinaria ai suoi collaboratori di 500 euro netti

Il costo della vita si impenna, e il gruppo Tod’s stanzia una erogazione straordinaria ai suoi collaboratori di 500 euro netti. Ad annunciarlo lo stesso celebre marchio della moda italiana che sottolinea il “contesto di straordinaria complessità per l’intero sistema economico e sociale del nostro Paese”; contesto che ha spinto il gruppo a confermare “il proprio impegno nel mantenere un ruolo attivo di responsabilità sociale”.

Perciò Tod’s ha appena comunicato a tutti i collaboratori una erogazione straordinaria – sotto forma di welfare – pari a 500 euro netti. Per l’azienda “è questo un modo concreto per ribadire lo spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue il rapporto” con i propri collaboratori.

Infatti, da oltre un decennio, il Gruppo ha avviato il “Progetto Welfare”, che comprende l’assicurazione sanitaria per i dipendenti e i rispettivi nuclei familiari, un sussidio allo studio, per contribuire alle spese di acquisto dei libri di testo per i figli dei dipendenti in età scolare e un bonus di solidarietà, vale a dire un contributo economico pari a 1.400 euro lordi per collaboratore, con la possibilità di convertirlo in flexible benefit, incrementandone quindi il valore effettivo per i beneficiari.