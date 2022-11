Sara Di Vittori in libreria con “Sebastian e la piuma misteriosa”

In tutte le librerie e store online è disponibile il romanzo di formazione di Sara Di Vittori, intitolato “Sebastian e la piuma misteriosa”

Sebastian, scalmanato novenne, combina l’ennesimo pasticcio: mentre scava una buca sotto un albero di pepe, trova una scatolina che racchiude una piuma dai colori sgargianti; la porta a casa e la regala a sua mamma Felicia. D’un tratto, ecco che la piuma produce una magia: Felicia, Sebastian ed il loro gatto si scambiano le personalità. Riuscirà Sebastian, con l’aiuto dei suoi amici, a risolvere il mistero della piuma che li ha trasformati?

Sara Di Vittori

Torinese di nascita, dopo aver vissuto a Parigi si stabilisce a Sanremo dove insegna francese al Liceo.

Vive con suo figlio Pietro e la sua gatta Beatrice in una casa a un passo dal mare. Le piace imparare ogni giorno cose nuove, ama tanto viaggiare, ballare, chiacchierare e ridere. A volte sogna di trasformarsi in gatto, un po’ per poter vedere anche al buio e un po’ per girovagare e meditare in una dimensione in cui il tempo non esiste.

Tra i suoi lavori ricordiamo le collaborazioni ai romanzi: “Vorrei essere un gatto” Leucotea 2019, e “La regina dei gatti” Leucotea 2020.