L’Abbecedario ribelle di Alessandra Sartorio è nelle librerie

Alessandra Sartorio nelle librerie e sugli store digitali con “Abbecedario ribelle per un’educazione emozionale”, fuori per Armando Editore

Un libro che coniuga la narrazione di un anno di scuola in una prima elementare, con la trattazione e l’analisi di questioni e tesi concernenti la pedagogia, i protagonisti della sua storia e le nuove scoperte delle neuroscienze. I destinatari sono insegnanti, educatori, genitori, ma anche un più vasto pubblico interessato ai temi della formazione e dell’educazione, che ne ravvisa problematiche e criticità. L’intento è quello di indurre il lettore a interrogarsi sulle proprie modalità educative, offrendo testimonianza di un’esperienza vissuta in una scuola pubblica, da cui trarre spunti di riflessione.

ALESSANDRA SARTORIO è docente di ruolo nella scuola primaria dal 1983, inizia con le attività integrative, poi continua come insegnante unica. Fa esperienza con i moduli e con il tempo pieno, e infine si specializza come docente di francese e inglese, sperimentando nuovi approcci metodologici nella scuola dell’infanzia e in quella primaria. Ha insegnato per 9 anni Italiano L2 in alcune scuole primarie di Parigi dove ha iniziato ad animare un dibattito sull’educazione, consapevole dell’importanza per studenti e docenti di alcuni temi come la costruzione della conoscenza e i diversi stili di apprendimento. Ha esperienza di insegnamento ad adulti stranieri, studenti universitari e tirocinanti di scienze della formazione, nonché in attività di tutoraggio di colleghi in vari programmi di Life Long Learning, in Italia, in Inghilterra e in Francia. Attualmente sta lavorando a un dottorato di ricerca presso l’Università di Paris Nanterre. Formatrice con un’esperienza trentennale nel campo pedagogico e della glottodidattica, si dedica da tempo alla ricerca per l’innovazione pedagogica fondata sulla maieutica e la metacognizione. Ha sperimentato diversi approcci e strategie metodologiche che ha raccolto in questo libro.

Alessandra Sartorio, Abbecedario ribelle per un’educazione emozionale

Pagine 278; Prezzo 26,00 euro