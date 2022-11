Matteo Marchese feat. Diamante, fuori “Africa Tornerò”

“AFRICA TORNERÒ” è il nuovo singolo e video di MATTEO MARCHESE e anticipa l’album di debutto “DOT” in uscita per l’etichetta The prisoner record

Un omaggio all’Africa in termini di cultura e tradizione da parte di due musicisti – Marchese e Diamante, autore delle strofe della canzone – che, pur non essendo nati lì, è come se fossero stati lì da sempre, perché quei suoni, quei profumi risuonano in loro allo stesso modo.

«Pensavo a un movimento ritmico del Camerun» – afferma Matteo Marchese. «Il Bikutsi mi ha sempre colpito per questa commistione e unione dei ritmi binari e ternari. Un po’ come un uomo che cammina in due e si ascolta il cuore che batte in tre. Volevo un punto di incontro tra il nostro modo di muoverci e quel mondo lontano. Così ho pensato ad un ibrido tra Sally Nyolo e il rap. La mia voce è l’inizio del viaggio e Diamante ne è la continuazione e il completamento».

Questo invece il racconto di Diamante:

«Sono nato in Brasile a Salvador da Bahia, terra di mescolanze nella quale elementi delle culture antiche, principalmente dalla Nigeria all’ Angola, sono ancora ben presenti e riconoscibili nella cultura locale. Penso spesso che la mia pelle sia il risultato di chissà quanti incontri, di chissà quante e quali provenienze. La mia vita di figlio adottivo invece è il risultato di due tipi di amore: quello del coraggio di abbandonare un figlio con la speranza di dargli un futuro migliore e quello che ci vuole per viaggiare per il mondo per trovare e farsi scegliere, mantenere e crescere per poi tornare allo stesso coraggio di lasciare andare. In AFRICA TORNERÒ mi sono sforzato di incidere il profondo rispetto che ho per chi proviene da uno qualunque di quei 54 stati, quelli che a causa del nostro retaggio post-coloniale vengono sempre ridotti ad un solo nome: Cile, Brasile, Cina, Francia, Spagna, Africa… “Per segnare un legame che supera la dimensione materiale del viaggio, perché Lei è già dentro di te e in ciascun* di noi”; alle parole del ritornello di Teo “Siamo dentro all’Africa” potrei aggiungere come suggerisce la mia amica Rahel Sereke del Coordinamento Antirazzista Italiano: “Africa, sono già qui”».

AFRICA TORNERÒ è il terzo estratto da DOT, l’album che segna il debutto solista di Matteo Marchese – già produttore e arrangiatore, nonché batterista per artisti quali Ghemon, Syria, Paletti, Tonino Carotone, Ila and The Happy Trees – in uscita per The prisoner records. Un viaggio esplorativo nei territori della musica che Matteo da sempre ama, accompagnato da alcuni amici ed eccezionali musicisti che condividono la sua visione dell’arte e che hanno scelto di affiancarlo in questo percorso.