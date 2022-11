Ariadne Group continua a crescere e ingloba Evocon

Ariadne Group continua il suo percorso di crescita, iniziato nel 2020: Evocon, Shopify Plus Agency specializzata nello sviluppo e crescita di business eCommerce, entra nel Gruppo

Ariadne Group continua il suo percorso di crescita, iniziato nel 2020: Evocon, Shopify Plus Agency specializzata nello sviluppo e crescita di business eCommerce, entra nel Gruppo e si aggiunge alle sette realtà già presenti. Evocon opera su progetti complessi di creazione, migrazione, redesign e marketing di siti eCommerce ed aiuta le aziende ad ampliare il proprio business online, in Italia e all’estero.

“Con l’ingresso di Evocon – precisa Marcello Ricotti, CEO di Ariadne Group – abbiamo aggiunto un ulteriore tassello al nostro processo di crescita che è iniziato già un paio di anni fa e che stiamo continuando a portare avanti costantemente. Il nostro obiettivo è creare un gruppo di eccellenza che possa supportare le aziende, in Italia e all’estero, nel complesso processo di digitalizzazione che è ormai indispensabile e imprescindibile per tutte le imprese. E per farlo, oltre ad aggregare aziende di eccellenza e altamente specializzate nel proprio settore, siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti”.

Ariadne Group, in questo momento, è alla ricerca di almeno sei risorse (nel dettaglio: Front-End Developer, Devops Engineer, E-Learning Instructional Designer, Sviluppatore Moodle, Software Engineer e PHP / MYSQL – Software Engineers) da inserire, a tempo indeterminato, in azienda.

“Da sempre – aggiunge Marcello Ricotti – abbiamo una stretta collaborazione con l’Università di Pavia e numerosi studenti di ingegneria, matematica e fisica, una volta completato il percorso di studi, vengono a lavorare insieme a noi. E per essere ancora più vicini ai nuovi talenti, abbiamo deciso di aprire le porte della nostra azienda e invitare i candidati a passare del tempo con noi, per vedere dal vivo cosa accade nei nostri uffici e, allo stesso tempo, per farsi conoscere in un contesto un po’ meno formale e teso rispetto al classico colloquio. Devo dire che questa formula sta piacendo molto, abbiamo incontrato davvero persone molto preparate e motivate”.