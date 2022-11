Adolescente tentò il suicidio: denunciato lo youtuber Creepy Ryan

Una 14enne tentò il suicidio dopo aver visto un suo video: la Polizia postale ha identificato lo youtuber “Creepy Ryan” e ha oscurato il suo canale

È stato denunciato dalla Polizia per istigazione al suicidio di una ragazza di 14 anni uno youtuber vicentino di 30 anni, noto con il nickname ‘Creepy Ryan’. Oltre alla denuncia, è scattato anche l’oscuramento del canale del giovane, che come si legge in una nota era “molto seguito” e contava “una cinquantina di video dal contenuto ‘creepypasta’, ovvero storie create ad hoc per impressionare il pubblico e ottenere il maggior numero di followers, caratterizzate dalla brevità del racconto e dalla capacità di appassionare i fruitori”.

ACCERTAMENTI PARTITI DOPO LA SEGNALAZIONE DEI GENITORI DELLA RAGAZZA

L’operazione è stata condotta dalla Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale di Ravenna e Bologna, coordinati dalla Procura ravennate e dal Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, che hanno identificato e denunciato il 30enne, ritenuto responsabile di “aver caricato video incitanti al suicidio”, dopo che “i genitori di una minorenne si sono rivolti alle forze di Polizia raccontando che la ragazza, dopo aver visionato un video su YouTube, aveva tentato il suicidio“. Da lì sono partiti gli accertamenti, che “hanno consentito di identificare il titolare del canale social, presunto responsabile della diffusione del video”, e di “acquisire, all’esito di una perquisizione disposta dall’Autorità giudiziaria ravennate nei suoi confronti, elementi utili per accertarne le responsabilità in ordine al reato di istigazione al suicidio”. A quel punto è scattata la denuncia nei confronti del giovane, mentre “il canale YouTube e, in particolare, il video in questione, intitolato ‘9 modi per suicidarsi‘, sono stati sequestrati e oscurati”.