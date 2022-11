A Cesenatico inaugura la mostra “Tra sogno e realtà”

Ad accogliere i visitatori, saranno i colori squillanti e prepotenti di tre noti artisti dell’arte pop contemporanea, Luca Dall’Olio, Giancarlo Montuschi, Massimo Sansavini. ” L’intenzione da cui nasce questa mostra – spiega la curatrice,

Francesca Caldari – è quella di distoglierci dal grigiore e dalle ansietà degli ultimi anni trascorsi. Non a caso ho scelto d’invitare ad esporre questi maestri il cui lavoro è così carico di energia vitale e di una visione allegramente caleidoscopica, sospesa tra il mondo reale ed il sogno. Dall’Olio, Montuschi, Sansavini ci portano con le loro creazioni in un’altra dimensione, dove poter tornare bambini e sperare per un attimo di avere ancora molto tempo a disposizione per realizzare i propri sogni e fuggire dal futuro incerto”.

Il percorso espositivo comprende una quarantina di opere dei tre artisti, tutti e tre conosciuti a livello internazionale ed accomunati non solo dalle scelte tonali vivaci, dai richiami Pop, ma soprattutto, come, appunto, sottolineato dalla curatrice, dalla poetica legata alla dimensione del sogno.

Le tematiche e le tecniche sono diverse, gli schemi compositivi anche; ognuno calibra nel proprio universo creativo la sua vena fantasiosa e gli immaginari del sogno che gli sono propri per formazione, interessi, stimoli ricevuti, area geografica di appartenenza.

Dall’Olio, pittore poeta di stampo surrealista, si esprime principalmente tramite la pittura ad olio che impiega per raccontare paesaggi, città antropomorfe, sogni, paesi incantati e personaggi volutamente privi di profondità.

Sulle sue opere, caratterizzate dalla staticità dell’impianto scenico, da vivaci cromie, da paesaggi immaginari e immaginifici, la luce domina prepotente, conferendo un valore emozionale e diffondendo la gioia di vivere dell’autore; perché per Dall’Olio il colore è pura emozione da trasmettere.

In mostra i suoi “Paesi Incantati”, le sue “Notti di Sogno” e la sezione maggiormente rappresentata, quella con i “Paesaggi”.

L’opera “Se la vita fosse un viaggio” usata come sfondo per il materiale pubblicitario è esposta in Galleria e apprezzabile dal pubblico per la prima volta.

In Montuschi, pittore, scultore, ceramista, si scorge un legame evidente con la Pop americana, di Lichtenstein, con quella inglese di Hockney e quello con la ceramica di Faenza, sua città natale, di cui ama il colore per il tipo di impasto e per le tonalità timbriche.

Le sue opere nascono per evadere dal mondo reale; presentano un elemento ludico, un tendere al divertimento, con colori squillanti, talvolta fluorescenti, ospitano citazioni come pompe di benzina, insegne di fast food, coppie patinate arrivate direttamente da Hollywood, auto americane sportive, razzi, astronavi, navicelle spaziali.

Montuschi procede per lunghi cicli, (la serie di opere in mostra fa parte parte di “Astropop”, iniziata nel 2018 prima della Pandemia) compone tanti frame che una volta ricomposti possono consentire di interpretarne la trama come si trattasse di un film.

In Sansavini, emerge la radice ravennate della sua formazione che si fonde con il gusto artistico di matrice spiccatamente Pop.

Si tratta di un artista eclettico, dalla fertile creatività, difficilmente catalogabile, si potrebbe definire un “pitto-scultore”, perchè realizza opere mediante l’assemblaggio e l’incastro di elementi lignei esaltando la componente pittorica del suo fare con l’impiego di colori accesi.

Nella sua opera, l’arte sembra aver riacquisito la sua funzione di donare leggerezza al peso del vivere.

Per l’evento di Cesenatico, oltre alla serie “Big Bang”, alle sculture raggifuranti maschere e alla serie vegetali “Little garden” e “Supernatural” in esposizione anche due opere inedite che ci mostrano vere e proprie esplosioni cosmiche di fiori. In un periodo tormentato come questo, anzichè raffigurare l’esplosione di vere bombe, esplodono fiori, quasi per contrastare ed esorcizzare con questo lato gioiso e positivo la tragedia delle guerre.

Tra sogno e realtà

Alla scoperta del mondo pop di

DALL’OLIO – MONTUSCHI – SANSAVINI

A cura di Francesca Caldari

Galleria comunale “Leonardo da Vinci”

Via Anita Garibaldi, 3 – 47042 Cesenatico (FC)

4 dicembre 2022 – 15 gennaio 2023

Inaugurazione: domenica 4 dicembre, ore 18.30

Orari: sabato, domenica e festivi ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00

Per Informazioni:

www.gallerialeonardo.it – infomusei@comune.cesenatico.fc.it

francescacaldari@libero.it