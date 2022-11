Su Rai Storia in prima serata “Bella Ciao. Per la libertà”

“Bella Ciao. Per la libertà” in prima serata su Rai Storia: il documentario di Giulia Giapponesi racconta una canzone diventata hit

Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora della serie spagnola “La casa di carta”. A quasi un secolo dalla sua nascita, la forza di Bella Ciao non si arresta. Lo racconta il documentario di Giulia Giapponesi “Bella Ciao. Per la libertà”, in onda venerdì 25 novembre alle 21.10 su Rai Storia.

“Bella Ciao” è un canto dalle origini mai nettamente chiarite, divenuto patrimonio mondiale dei movimenti che, nelle più diverse situazioni, lottano contro regimi che sopprimono o vorrebbero sopprimere le libertà fondamentali. Il documentario porta alla luce alcune tra le curiosità meno note che ruotano attorno alla genesi della canzone, approfondendo le motivazioni che hanno portato all’adozione del canto che in Italia si tende a configurare come l’emblema della resistenza al nazifascismo. Non manca il racconto dei misteri, della genesi e della storia della canzone della Resistenza, che riappare ovunque si combatta contro l’ingiustizia. Un canto inarrestabile, oggi patrimonio dell’umanità nella lotta per la libertà.