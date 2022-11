Stadi più caldi d’Europa, il Maradona di Napoli al 7° posto. Dortmund al comando

C’è anche il Diego Armando Maradona di Napoli nella classifica dei 15 stadi con la migliore atmosfera di tutta Europa. I dati raccolti dal portale inglese 1Sports1 tengono conto naturalmente dell’affluenza dei tifosi, delle coreografie e del volume registrato durante le partite.

Lo stadio che ospita le partite casalinghe della squadra partenopea è l’unico impianto dei 15 a rappresentanza italiana, mentre sono 3 quelli appartenenti a club di Premier League e 2 quelli spagnoli. Al primo posto, con giusto merito, la bolgia giallonera del Signal Iduna Park a Dortmund, in Germania.

Il “Muro Giallo” di Dortmund

Il motivo del successo di questo campo è presto detto: lo stadio del Borussia Dortmund durante le partite della Bundesliga può ospitare più di 80.000 tifosi. Il “Muro Giallo” dietro la porta, situato in quella che dalle nostre parti è nota come la Curva degli ultrà, può contenere 25.000 fan ed è il più grande settore di tutta Europa.

Ma ciò che rende l’atmosfera davvero elettrica sono i cori, i tamburi e le bandiere dei supporter gialloneri, divisi nei tre gruppi organizzati The Unity, Jubos e Desperados, la cui storia negli anni si è intessuta inevitabilmente con quella del club, come si legge in questo speciale report redatto da CalcioRepublic .

Decibel e passione al Maradona

Venendo all’Italia invece, Diego Armando Maradona ottiene un onorevole 7° posto davanti a mostri sacri come il St James’ Park di Newcastle (8°) e l’Anfield di Liverpool (11°). Noto fino a qualche anno fa come stadio San Paolo, il Maradona è la casa del Napoli dal 1959, nonché uno degli impianti più famosi in Europa anche per il livello dei decibel raggiungibile dalla sua tifoseria.

Napoli che tra l’altro è la squadra più seguita anche in streaming di tutta la Campania, come testimonia lo studio di ExpressVPN sulle squadre più popolari in Italia, ma se c’è da sostenere la squadra in campo e di persona, il pubblico partenopeo non si tira mai indietro.

Il Nef Stadium sogna l’Europa

Tornando ad analizzare il podio, il 3° gradino è occupato dal Nef Stadium di Istanbul, fino al 2021 chiamato Turk Telekom Arena, sede delle partite casalinghe del Galatasaray. La squadra pluricampione del campionato turco vanta un seguito pari a circa la metà della popolazione calcistica del Paese, ma è nei 90′ di ogni partita che il rumore e la passione dei suoi tifosi dimostrano di non avere eguali.

Oggi la formazione allenata da Okan Buruk e guidata dal bomber Icardi sogna di tornare tra le grandi d’Europa, un po’ come avveniva a inizio anni 2000 con l’impresa in finale di Coppa UEFA contro l’Arsenal, un traguardo storico che ci viene narrato dal sito della UEFA .

Le notti magiche del Celtic Park

Chiudiamo con il 2° posto assegnato al Celtic Park, casa storica sin dal 1892 degli attuali campioni di Scozia, vincitori della Premiership lo scorso anno davanti ai rivali dei Rangers. Oltre ai derby di Glasgow, le notti del Celtic si infiammano anche durante le competizioni europee e, soprattutto, quando la squadra riesce a raggiungere la fase a gironi della Champions League. Prima di ogni partita l’inno “You’ll never walk alone” cantato dai tifosi rende l’atmosfera ancora più calda e magica, riuscendo persino a intimorire gli avversari e allo stesso tempo offrendo una carica in più all’undici biancoverde.