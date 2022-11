Sezamo porta a casa i prodotti di panetterie e pasticcerie milanesi

Pane sfornato fresco ogni giorno, torte di pasticceria, cannoli e molto altro: la rivoluzione della spesa è arrivata. Con Sezamo, le eccellenze di Milano arrivano a casa

Grandi marche, specialità regionali e tanti prodotti provenienti da panifici e pasticcerie locali: Sezamo porta a casa dei clienti tutto il necessario per la spesa, insieme ad irresistibili chicche del territorio. Su Sezamo.it è possibile acquistare i prodotti di alcune delle più rinomate panetterie milanesi come Davide Longoni, accanto alle eccellenze di pasticceria di grandi maestri del territorio, tra i quali Massimo Pica. Il nuovo servizio di food e-commerce consegna in 90 minuti a Milano, in 3 ore a Monza e negli altri 100 comuni limitrofi, utilizzando sempre mezzi ecosostenibili.

Sfornati dai migliori panifici milanesi

Per chi abita a Milano, il Panificio Davide Longoni è una vera e propria istituzione. Premiato da Gambero Rosso, il panificio offre prodotti unici realizzati con farine biologiche macinate a pietra attraverso un processo di lievitazione naturale, utilizzando materie prime coltivate dalla sua azienda agricola a Chiaravalle e a Loreto Aprutino, accanto a farine provenienti da altri mulini artigiani attentamente selezionati.

Il Premiato Panificio Fratelli Pugliese nasce nel 1959 e da allora racconta una storia di genuinità ed impegno attraverso la produzione di pane e friselle della tradizione pugliese.

Grazie a Sezamo, è possibile ricevere le eccellenze di questi Panifici direttamente sulla porta di casa. L’offerta dell’azienda comprende, inoltre, i buonissimi prodotti da forno della Panetteria Monfrini, giunta oggi alla sua quinta generazione: dalle golose pizzette e focaccine ai classici francesini stirati, tutta la bontà dal laboratorio di Largo Gonzaga a Milano.

“Noi di Sezamo.it non ci limitiamo a soddisfare i nostri clienti: vogliamo sorprenderli con una proposta di prodotti eccellenti e un servizio puntuale, veloce, sostenibile”, commenta Andrea Colombo, CEO di Sezamo. “Grazie ai partner d’eccezione che abbiamo selezionato sul territorio milanese, consegniamo pane e focacce sfornati freschi ogni giorno, torte di pasticceria, cannoli e molto altro”.

Dalla pasticceria a casa tua

Accanto ai migliori panifici di Milano, l’azienda ha avviato una collaborazione con il maestro Massimo Pica, Campione del Mondo di Pasticceria 2021: la sua produzione propone irresistibili torte come la Trilogy, unione perfetta di cioccolato fondente, al latte e bianco, disponibili nel formato da 500 gr o in comodissime monoporzione. Perfette per celebrare un’occasione speciale o per concedersi un dopocena di alta pasticceria.

I più golosi non potranno resistere alle delizie siciliane di Mancuso: dal 1920, la famiglia si dedica alla produzione di dolci e gelati creando piccoli capolavori quale il cannolo, un’irresistibile cialda riempita con ricotta fresca al momento, direttamente nella Bakery di Sezamo.

Una spesa completa e di qualità, impreziosita da eccellenze della panetteria e pasticceria del territorio, solo su Sezamo.it.