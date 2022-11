Previsioni meteo 25 novembre 2022: maltempo di nuovo alle porte

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 25 novembre 2022: ultime ore di tempo stabile, dalla serata arrivano nuove piogge e temporali sul versante tirrenico

Dopo una pausa asciutta grazie alla rimonta dell’anticiclone, condizioni meteo di nuovo in peggioramento sull’Italia che si appresta a vivere un weekend all’insegna del maltempo. Nella giornata di oggi i cieli risulteranno più coperti ma senza precipitazioni associate. Le prime piogge interesseranno la Sardegna e le regioni tirreniche del Centro-Sud tra pomeriggio e sera.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il clima risulterà tipicamente autunnale. Domani e nella giornata di domenica avremo un rapida fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud seguita dall’afflusso di aria più fredda con calo della quota neve specie in Appennino.

Intanto per oggi, venerdì 25 novembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora pioviggini sulle Liguria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata deboli fenomeni su Alpi e Romagna. Neve oltre i 1200 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino deboli piogge sulla Toscana, nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora molte nuvole in transito con deboli piogge sulle coste tirreniche, più asciutto altrove. In serata ancora piogge sui settori tirrenici, asciutto altrove con molte nuvole. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, maggiori addensamenti sulla Sardegna ove non si escludono deboli piogge. Al pomeriggio molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, piogge sparse sulla Sardegna. In serata deboli piogge in arrivo su Campania e Sardegna, stabile altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .