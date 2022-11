Per Brembo nuova visual identity e nuovo logo

Brembo ha presentato la sua nuova visual identity e il nuovo logo che riflettono la visione strategica dell’azienda Turning Energy into Inspiration

Brembo ha presentato la sua nuova visual identity e il nuovo logo che riflettono la visione strategica dell’azienda Turning Energy into Inspiration. Con l’introduzione della nuova visione nell’autunno del 2020, Brembo ha intrapreso un percorso per diventare un solution provider, con l’ambizione di contribuire a plasmare il futuro della mobilità. Questo nuovo corso sta profondamente trasformando l’offerta di Brembo, che da azienda di componentistica si presenta ora sul mercato fornendo soluzioni complete, basate su intelligenza artificiale, meccatronica e uso dei dati. Il lancio di SENSIFY, il pionieristico sistema frenante intelligente di Brembo presentato nel 2021, ha rappresentato un passo avanti cruciale in questo percorso. Ora l’evoluzione continua dell’azienda segna un’ulteriore e importante tappa, con la presentazione della nuova immagine del brand.

“La nuova visual identity di Brembo rafforza l’esperienza con il nostro brand e ne allinea l’immagine alla nostra visione strategica”. – ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo – “L’elemento centrale della nuova identità è il restyling del logo, riconosciuto in tutto il mondo e che ha contribuito al successo della nostra azienda. Ora incorpora il concetto di semplicità, grazie a un’anima moderna e digitale che riflette l’approccio lungimirante di Brembo. La nuova visual identity racchiude in sé sia l’eredità sia il percorso di evoluzione dell’azienda e sarà l’ispirazione per il nostro futuro”.

Il design del nuovo logo è stato rinnovato, pur rimanendo fedele allo stile del brand. Il simbolo circolare distintivo di Brembo è stato ottimizzato per essere coerente con la nuova scritta, più morbida, arrotondata e di facile lettura a qualsiasi dimensione, soprattutto per gli utilizzi digitali. Rimane l’iconico colore rosso, che continuerà a incarnare la passione dell’azienda in forme ora più moderne, che parlano alle generazioni più giovani e native digitali per garantire che Brembo diventi ancora di più un brand senza tempo. A partire da oggi, il nuovo logo sarà sempre più diffuso a livello globale su tutti gli asset digitali e fisici dell’azienda e verrà utilizzato anche sulle future soluzioni di Brembo.