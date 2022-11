Maria Laura Chiaretti in libreria con “Pier Paolo Pasolini”

“Pier Paolo Pasolini. Il coraggio di essere se stessi” è il nuovo libro di Maria Laura Chiaretti disponibile nelle librerie per Armando editore

Pasolini ha fatto della sua vita l’esempio per chi resta, ricordando come dalla straordinaria esperienza dell’incontro con l’Altro possa nascere un nuovo sentimento per il mondo. Si è servito delle varie arti caricandole di un forte messaggio pedagogico volto alla coscientizzazione ed emancipazione del sentimento di cittadinanza autenticamente democratica e inclusiva. La paideia pasoliniana ci orienta verso la possibilità di educare e ri-educare rispettando l’unicità e il paesaggio emotivo di ognuno, vivendo il valore dell’alterità come costola propria della natura umana.

MARIA LAURA CHIARETTI è laureata in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale e in Scienze della Formazione Primaria, conclude la propria carriera accademica con la Laurea di Specializzazione in Linguistica Moderna. Oggi è docente di scuola.

Maria Laura Chiaretti, Pier Paolo Pasolini. Il coraggio di essere se stessi

Prefazione di Dacia Maraini

Pagine 188, Prezzo 12,00 euro