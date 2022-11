Kevin Mopao torna con la canzone “Padova”

Kevin Mopao torna sulla scena musicale: “Padova”, disponibile in streaming, è il racconto inedito di una provincia vissuta nei bassifondi

Fuori in digitale per Virality, distribuito da Altafonte, “Padova“, il nuovo singolo del rapper Kevin Mopao. La produzione musicale del brano è di AL1MUSIC che è anche direttore artistico di Virality, nuova etichetta indipendente fondata a Milano da Alex Boyo.

Kevin Mopao nasce a Padova nel 1994 da genitori di origine congolese e con la musica racconta una città di provincia apparentemente tranquilla come Padova focalizzandosi sugli intrighi più loschi, addentrandosi nella malavita tra vicende di spaccio, violenza e condanne. Le storie che racconta non sono dettate dal suo ego ma dalla realtà che ha vissuto in prima persona o da “spettatore”. Il suo intento è quello di far conoscere il punto di vista di chi è nato in Italia da genitori stranieri e vive quotidianamente situazioni di disagio anche mischiandosi a chi magari ha le stesse origini ma è clandestino e delinque. E questo nuovo singolo rispecchia perfettamente questo spirito trasmettendo un senso di dignità e le forti emozioni che implicano vissuti di questo tipo.

“A Padova ragioniamo in un modo tutto nostro – raccontano Kevin Mopao e Alex Boyo, che sono cresciuti insieme nella città veneta. Questa è una città dove non c’è cooperazione, dove non ci si unisce per progredire ma ‘vince’ chi calpesta di più gli altri. Eppure è una città che ha molto da dire. La realtà raccontata dalla nostra musica dipende dal fatto che noi stessi abbiamo avuto dei guai con la legge e delle condanne, oltre al fatto che, da quando siamo piccoli, abbiamo assistito spesso a scene di ogni tipo, come i pusher che scappano dalla polizia a piedi o in bici perché qui, per come è fatta la città, non ci sono altri modi. Questi spacciatori con le sneaker da 200 euro per noi erano un modello ‘cool’, da imitare, ma adesso il nostro scopo è riscattarci con la musica e, magari, riscattare anche Padova“.

In questi ultimi anni Kevin Mopao si è fatto notare per lo stile diretto con cui nei suoi testi racconta storie di strada. Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono Rayan & Intifaya, Vale Bronson, Tony Boy, Nigga Dium, Barracano e Mr Rizzus, altro rapper del roster di Virality.

Il mix e master di “Padova” sono curati da Big Wave, membro del team di ingegneri del suono di Virality insieme a AL1MUSIC.