Il boom della telemedicina: sempre più italiani scelgono il digitale

La digitalizzazione e la tecnologia stanno rivoluzionando tutte le industrie in Italia. Dall'automatizzazione dei processi di produzione nelle fabbriche fino al boom del marketing online, i campi come innovazione e startup sono sempre più popolari. E sono il futuro dell'economia, un'economia fatta di tecnologia come l'intelligenza artificiale e lo sviluppo di piattaforme di ecommerce.

Un settore che sta crescendo nel mondo digitale è quello della medicina e della salute. È la telemedicina, cioè la medicina a distanza in cui pazienti, infermieri e specialisti si incontrano su piattaforme digitali. Si possono ordinare farmaci, richiedere consulenze e consultare archivi medici online. Un’area di questa industria che ha approfittato fin da subito della digitalizzazione è la terapia online. Grazie a applicazioni per lo smartphone e a sedute di psicoterapia che avvengono attraverso videochiamate, la salute mentale è tornata al centro del benessere.

Piattaforma digitali e farmacie online

Uno dei siti Web più popolari per richiedere ogni tipo di consulenza per la salute è Mio Dottore. Con oltre 30.000 specialisti disponibili per gli utenti, questa piattaforma include diversi settori dalla telemedicina come la fisioterapia, la ginecologia e la medicina generale. Inoltre, i pazienti possono richiedere una visita in studio oppure solamente online. Però, la telemedicina non è fatta solo di consultazioni.

Infatti, sempre più italiani decidono di usare le farmacie digitali come Farmasave. Questa tendenza è nata durante la pandemia, quando i movimenti erano controllati e in molti avevano paura di andare in farmacia, anche a fare il tampone. Perchè scegliere l’opzione digitale invece di quella fisica?

Prima di tutto, il risparmio. Ad esempio, grazie ai Farmasave codici sconto, gli utenti possono godere di promozioni uniche che includono prodotti omaggio, sconti esclusivi e offerte sull’intero catalogo. Infatti, i prodotti delle farmacie online non sono solo farmaci. I pazienti possono trovare prodotti per la cura del corpo (come le creme), per la cura dei capelli e (a volte) anche per il benessere degli animali domestici. In più, piattaforme come Farmasave includono integratori, prodotti per la mamma ed il bambino e filler antirughe.

I numeri della telemedicina

Secondo uno studio dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, il settore della telemedicina in Italia è in continua crescita. Infatti, oltre il 70% degli italiani si rivolge al mondo digitale e alle sue conoscenze per cercare approfondimenti. Grazie allo sviluppo di piattaforme online e di farmacie digitali, la salute è sempre più accessibile e fare prevenzione è sempre più facile.