I Gazebo Penguins online con “Nubifragio”

I Gazebo Penguins tornano con il nuovo singolo “NUBIFRAGIO”, fuori sulle piattaforme digitali per Garrincha Dischi e To Lose La Track

Dopo cinque anni dal loro ultimo lavoro in studio, i GAZEBO PENGUINS tornano con un nuovo album: “Quanto”, in uscita il prossimo 16 dicembre su Garrincha Dischi, con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band.

La prima canzone del disco è anche la prima canzone che si può ascoltare: “Nubifragio”. Un brano che parla di memoria, della gestione dei ricordi, di come possa diventare una malattia continuare ad accumulare momenti, bellezza o inutilità che non possiamo trattenere, che la realtà divora impassibile, come un buco nero; di cosa si possa salvare, prima dell’orizzonte degli eventi, quando il tempo ti tormenta. Un finale liberatorio, ai limiti della sperimentazione, che destruttura la classica forma canzone fino a sfociare in una tempesta strumentale: vortici di sax, trombe d’aria, synth e chitarre, e nessuna batteria a tenere il tempo, senza tempo.

release senza pre-order. Infatti, per poter ascoltare e acquistare in anticipo il disco, occorrerà partecipare ai 4 live di presentazione che avranno luogo a dicembre a Roma, Milano, Torino e Bologna. Una scelta con tanti significati: i Gazebo Penguins sono una band principalmente live che, dopo alcuni anni particolarmente farraginosi per il mondo dello spettacolo dal vivo, vuole ridare centralità al momento del concerto. Il nuovo album sarà una

“QUANTO”

Anteprima live 04/12 Monk – ROMA 06/12 Magnolia – MILANO 07/12 Circolo della Musica – RIVOLI (TO) 08/12 Locomotiv Club – BOLOGNA