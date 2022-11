Carla Ioppolo in libreria con “Cronache di Jerdash 1”

“Cronache di Jerdash 1: Vivere senza memoria” è il nuovo libro di Carla Ioppolo. Un cambiamento epocale si profila all’orizzonte di questo mondo immaginario…

Un cambiamento epocale si profila all’orizzonte e, di certo, il fatto interesserà ogni forma di vita nel mondo di Jerdash ma in pochi lo sanno. Un’improbabile compagnia si costituisce per rimediare … Nel mentre, la stessa sopravvivenza di tutta la loro civiltà era in forse, la vita di ognuno correva velocemente incontro ad un futuro avvolto nelle nebbie di una totale incertezza: nessuno era in grado di supporre cosa sarebbe capitato nel malaugurato caso in cui né i tre compagni, dei quali stava curandosi. Né Orsoniglio né, tanto meno, Grogy e tutti gli abitanti leggendari della foresta avevano idea di cosa sarebbe successo se Gaad e i suoi compagni (tra cui ci sono io stesso) non fossero riusciti a tornare indietro dal loro stato di dissociazione rispetto al resto del mondo. Troppe cose del futuro prossimo ed anche di quello ancora molto lontano dipendevano dal loro ritorno fra i viventi!

Nessuno tra quelli che si davano tanto da fare intorno a Gaad Seawick ed a noi altri tre che eravamo ancora distesi nella capanna che era stata eretta dai membri del popolo leggendario, in effetti, poteva sapere dove tutti quanti noi fossimo.

BIOGRAFIA

La mia vita non è mai stata facile, sono in carrozzella (senza cavallo) dalla nascita.

Amo scrivere e leggere, soprattutto fantasy, da quando ci sono riuscita. Vivo a Roma con mia mamma ed il mio gatto, Charlie. Sono impiegata al Comune da più di 20 anni.

Mi piace cantare.

