Nims del Gruppo Lavazza aderisce a Univendita

Nims, azienda padovana del Gruppo Lavazza specializzata nella distribuzione e vendita del caffè in capsula e delle macchine del caffè, aderisce a Univendita

Una nuova, importante adesione arricchisce il già ampio panorama delle imprese operanti nel settore della vendita diretta a domicilio associate a Univendita, l’organizzazione più rappresentativa del comparto con 16 iscritti e un fatturato complessivo da 1,5 miliardi di euro: fa il suo ingresso, infatti, Nims, azienda padovana del Gruppo Lavazza specializzata nella distribuzione e vendita del caffè in capsula e delle macchine del caffè in Italia.

Nata nel 1979, Nims vanta oggi 140 dipendenti e ha raggiunto nel 2021 un fatturato di 110 milioni di euro (+7% sul 2020), distribuendo 343 milioni di tazze, +3.5% rispetto al 2020, a oltre 43mila nuovi clienti, quasi 11mila in più rispetto al 2020. Tutto ciò anche grazie al supporto di oltre 3.000 Personal Shopper che alimentano il rapporto diretto di fiducia tra marchio e cliente. La partnership di Nims con Lavazza risale al 1994 e l’ingresso nel Gruppo è datato 2017: in 25 anni l’impresa padovana ha distribuito otto miliardi di tazzine di caffè a un milione di clienti.

“Diamo il benvenuto a un’azienda che incarna perfettamente la risposta che la vendita diretta a domicilio è in grado di dare al mercato in una fase molto complessa sul piano economico e occupazionale – spiega il presidente di Univendita, Ciro Sinatra – Il nostro è un settore che attraverso la qualità e l’attenzione al consumatore sta offrendo sempre maggiori occasioni di lavoro e di carriera improntate alla flessibilità, al valore della formazione, alla creatività nella relazione diretta con il cliente, alla soddisfazione che affonda le sue radici nel merito. La nostra famiglia si allarga oggi grazie a un marchio che racchiude il genio e la forza da cui scaturisce il successo del made in Italy”.

“È un grande soddisfazione per noi entrare a fare parte di Univendita: si tratta di un vero e proprio motivo d’orgoglio nonché opportunità di condivisione con altre realtà italiane della vendita diretta – afferma Flavio Ferretti, amministratore delegato di Nims – Siamo inoltre convinti che la professione del personal shopper del caffè possa nel suo piccolo contribuire a elevare ancor di più la figura dell’incaricato alla vendita e rimarcare quei valori imprescindibili come fiducia e attenzione al consumatore propri di tutte le imprese associate”.