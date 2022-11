Moda: la yarn couture di Malo coniuga tradizione e sperimentazione

Bordi rotti, lavorazioni integrali senza cuciture e tecnica double: la yarn couture di Malo coniuga tradizione e sperimentazione

Malo rappresenta da 50 anni il meglio della maglieria Made in Italy. Una maglieria della più alta qualità, lavorata esclusivamente da esperte mani artigiane. Ciascun capo è frutto di studio e ricerca: dal controllo meticoloso delle materie prime per colore, spessore, consistenza e resa, alle lavorazioni più complesse realizzate dalle sapienti mani di maestranze dedicate, dalla rimagliatura sino alla stiratura.

“Ego Malo” in latino significa “io preferisco”. Scegliere Malo vuol dire prediligere la qualità dei materiali più nobili, le lavorazioni artigianali elevate a forme d’arte, gli standard di eccellenza assoluti frutto di una lunga tradizione artigiana nella creazione di capi unici, fatti per durare nel tempo.

Malo è la quintessenza dell’alta artigianalità: una yarn couture che coniuga tradizione, sperimentazione, tecniche di ultima generazione e sapiente manualità. Nella collezione AI22/23 “Authentic Charme” fanno così capolino capi con bordi rotti, una novità in direzione della sperimentazione, che tuttavia richiede grande manualità nella realizzazione, capi integrali, realizzati con una tecnica di ultima generazione che permette di realizzare capi senza cuciture, e capi double, una lavorazione che comporta maestria ed esperienza.

BORDI ROTTI: Tradizione e contemporaneità si incontrano nella lavorazione con bordi rotti, frutto di meticolose ore di lavoro delle esperte maestranze. Le rotture alle estremità di polsi e sul fondo dei capi sono una traccia di sperimentazione e novità.

Per lei, il set grigio maglia e pantalone in cashmere per un look sofisticato e comfy ma allo stesso tempo urban. Per lui, maglione verdone con collo alto in cashmere rigenerato e lana.

INTEGRALE: Un capo integrale nasce da una tecnica di ultima generazione che permette di realizzare capi senza cuciture, perfettamente rifiniti e dalla vestibilità perfetta. Sono anche molto confortevoli, proprio per l’assenza di cuciture.

Per lei, completo total black con maglia a collo alto, cardigan e pantaloni tutto in puro cashmere, confortevole, dalla silhouette scivolata; cardigan beige in puro cashmere, dove il volume delle maniche e i polsi lavorati creano un effetto bon-ton raffinato; gilet beige con scollo V in cashmere. Lo studio di questo capo permette di indossare lo scollo a V sia sul davanti che sulla schiena. Per lui, cardigan verde, gilet arancione e girocollo grigio o beige in cashmere tweed. Il tweed rende il cashmere tridimensionale alla vista e al tatto, creando un effetto mélange, dallo stile senza tempo; c ollo alto sia grigio che blu , in super soft cashmere tinto in capo e lavorato con trattamento “vanity”, una speciale tecnica di lavorazione che conferisce uno straordinario aspetto leggero, quasi impalpabile al cashmere, una nuvola sulla pelle.

DOUBLE: Vero must di Malo, la tecnica double comporta maestria ed esperienza. Due tessuti si schiudono lungo i perimetri per essere poi ripiegati e cuciti a mano con punti invisibili. Si ottiene così un capo avvolgente e sfoderato, perfettamente rifinito anche all’interno.

Per lei, abito verde in pura lana vergine, estremamente caldo grazie allo strato interno in viscosa, lavorata con un innovativo trattamento che la rende soffice e calda; cappotto blu o beige chiaro in panno di cashmere, decostruito e particolarmente prezioso, mantiene linee dalla classicità senza tempo. Le impunture a vista sono un vezzo che esprime la preziosità Made in Malo; cappotto lungo marrone e giacca doppiopetto grigia in cashmere rigenerato e lana. Le linee morbida e le tasche ampie rendono entrambi i capi casual, le rifiniture di pregio li elevano a pezzi essenziale del guardaroba invernale; peacot blu in cashmere con impunture a vista. Per lui, cappotto blu in cashmere. Linee essenziali, colore classico e filati purissimi creano un vero evergreen; giacca monopetto verde e doppiopetto grigio o blu , in lana vergine e cashmere, sono un compromesso perfetto tra stile classico e contemporaneità.

I capi con bordi rotti, integrali e double fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.