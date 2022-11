Disponibile in libreria “Sinfonia Infernale” la nuova graphic novel di Hurricane dedicata a Hieronymus Bosch, edita da 24 ORE Cultura

E’ in libreria, edito da 24 ORE Cultura, “Sinfonia Infernale”, la nuova graphic novel di Hurricane, al secolo Ivan Manuppelli.

In quarantotto tavole colorate di grande formato Hurricane ci trasporta in un racconto visionario e appassionante dedicato a Hieronymus Bosch, il pittore fiammingo la cui capacità di rappresentare universi straordinari ha affascinato non solo il grande pubblico, ma ha attirato anche l’attenzione di creativi appartenenti ai più diversi ambiti.

Al centro del racconto un misterioso disco comprato quasi per caso dal protagonista, attratto dall’inquietante copertina: un disco la cui musica, mentre la si ascolta, crea conseguenze molto particolari. A partire da questo episodio il lettore viene accompagnato in un universo caleidoscopico, in equilibrio tra fantastico e grottesco, tra affascinante e ributtante: l’universo di Bosch, osservato e raccontato attraverso lo sguardo di Hurricane.

Autore

Hurricane – all’anagrafe Ivan Manuppelli (Milano, 1985) è l’autore della serie satirica “I Sopravvissuti”, pubblicata regolarmente sul quotidiano “il manifesto”. Come autore ha pubblicato sulle riviste “Frigidaire”, “Il Male di Vauro e Vincino”, “linus”, “Splatter”, “Mineshaft”. Dal 2018 ha collaborato regolarmente per la leggendaria rivista americana “MAD” e attualmente disegna per la testata “La Revue Dessinée Italia.

Scheda tecnica

Titolo: Sinfonia Infernale

Autore: Hurricane

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato 20 x 26 cm

Pagine: 48 pagine con ottavo a finestra

Prezzo: € 23,00

Codice ISBN: 978-88-6648-645-9

In vendita in libreria e online