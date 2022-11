Imen Jane in libreria con “Fatti un’idea”

Che cos’è il PIL? Come si fa una legge? Perché bisognerebbe mangiare meno carne? Che cosa sono i diritti civili? E conviene lavorare in nero? 75 domande e altrettante risposte per capire come funzionano l’economia, la politica italiana e internazionale e il lavoro, quali sono diritti e doveri di ogni cittadino, cosa succede intorno a noi e come contrastare il cambiamento climatico e affrontare le altre urgenti sfide ambientali. Perché solo con la consapevolezza di come va il mondo, possiamo contribuire a migliorarlo. Imen Jane, con il piglio e la chiarezza che l’hanno resa famosa sui social, ci offre una cassetta degli attrezzi fondamentale per comprendere la realtà e non subirla, per farci un’idea di quello che vogliamo e possiamo fare e agire di conseguenza.

Imen Boulahrajane (questo è il suo vero nome) è nata a Varese nel 1994 ed è una delle divulgatrici di economia e politica più seguite sui social, con oltre 270.000 follower su Instagram. Ha iniziato a interessarsi a questi argomenti quando era adolescente, e da allora la sua missione è stimolare la curiosità negli altri, soprattutto nei giovani, rendendo accessibili e accattivanti argomenti spesso considerati troppo seri o “da grandi”. È tra le fondatrici di Will_ita una community on line e “uno spazio dove raccontare il mondo che cambia, senza lasciare indietro nessuno”. Questo è il suo primo libro.