GH srl cresce: 1 milione di euro di fatturato e oltre 150 clienti

Per GH srl, agenzia di Cesena che ha portato il digital marketing in Romagna, 1 milione di euro di fatturato e oltre 150 clienti in meno di 5 anni

GH srl (https://www.growthackers.io/) è un’agenzia di digital marketing, con sede nella città romagnola di Cesena. Con un fatturato di 1 milione di euro, l’agenzia vanta una crescita annua del 100%, che le ha permesso di ottenere nel 2021 il riconoscimento di Confindustria Romagna Awards.

Dalla nascita a fine 2018 a 1 milione di euro di fatturato nell’ultimo anno, 15 milioni di euro investiti in campagne pubblicitarie e più di 150 clienti

Dopo l’esperienza come startupper ed imprenditore, Federico Giannini, CEO e Founder di GH srl, ha deciso di lanciare un nuovo business a fine del 2018, con l’obiettivo di aiutare le aziende ad accrescere il proprio fatturato online accelerando le vendite, grazie a consolidate competenze digitali e campagne di performance marketing, create su misura a seconda delle differenti esigenze. A distanza di qualche mese entra nel team Michelangelo Aquino, che assume il ruolo di CTO dell’azienda, coordinando la gestione delle campagne per i clienti, anche grazie all’esperienza maturata all’interno di un’importante digital agency bolognese. Ad oggi la realtà vanta più di 150 clienti serviti, oltre 15 milioni di euro investiti in campagne di advertising e un team di 20 persone, tutte under 35.

“Siamo partiti da zero nel 2018 e la crescita che abbiamo avuto in questi anni è sorprendente. Abbiamo aiutato più di 150 realtà tra aziende ed imprenditori ad accrescere il proprio business grazie alle competenze digitali maturate nelle esperienze di startup, alla profonda conoscenza delle logiche di funzionamento delle piattaforme e all’ideazione di strategie mirate, capaci di generare risultati misurabili. – ha commentato Federico Giannini, Founder e CEO di GH srl – I risultati che stiamo ottenendo sono merito di una visone chiara di ciò che vogliamo creare, del duro lavoro, di tanta pazienza, dalla passione e dall’impegno dei ragazzi del team, che presto amplieremo con l’inserimento nuovi talenti.”

“GH srl è stata riconosciuta tra i Meta Business Partner italiani e questo ci consente di entrare a far parte di una ristrettissima community globale costituita da realtà verificate da Meta e certificate per la qualità dei servizi proposti e per le loro competenze tecniche, oltre che per l’abilità nell’aiutare le aziende a crescere sulle piattaforme proprietarie quali Facebook, Instagram e Messenger. Siamo molto orgogliosi di essere tra i Meta Business Partner perché vediamo riconosciuti la nostra competenza tecnica e il nostro impegno nel trovare strategie differenti a seconda dei bisogni. È sicuramente un nuovo punto di partenza ma siamo molto orgogliosi di questo risultato, abbiamo lavorato tanto per entrare in questa lite.” – ha affermato Michelangelo Aquino, CTO di GH srl.

Le posizioni aperte: Digital Strategist Senior (in sede), Media Buyer (in sede) e Media Buyer Senior (da remoto)

GH è alla ricerca di nuovi talenti da formare ed inserire all’interno del proprio team. Presenza in ufficio 5/5, proattività e voglia di imparare e mettersi alla prova sono alcuni dei requisiti fondamentali richiesti per le posizioni aperte come: Digital Strategist Senior (in sede), Media Buyer (in sede) e Media Buyer Senior (da remoto). Le risorse ricercate si occuperanno di definire, realizzare e supervisionare le strategie digitali dei clienti e di delineare i piani di media buying con l’obiettivo di convertire gli obiettivi di business in obiettivi algoritmici.

In cambio, GH srl offre ai candidati formazione e affiancamento al ruolo, agguerriti match di biliardino durante le pause, spazi ricreativi e fino a 40/50k RAL (a seconda del ruolo e della seniority). Per candidarsi è sufficiente compilare con i propri dati il form presente nella sezione del sito “Posizioni aperte”, scegliendo il ruolo per il quale si desidera fare application e allegando il proprio CV e una breve video presentazione di se stessi, dei propri più significativi lavori svolti e dei problemi più grandi risolti.

Un ulteriore talento nell’ambito del digital marketing e dell’advertising è ricercato anche da Spinaci Marketing (https://spinaci.marketing/), realtà associata a GH srl che vede Federico Giannini e Michelangelo Aquino come membri del Board.