Crollo FTX: le idee di Buterin per rendere gli exchange più sicuri

Più che un semplice fallimento, il crollo della borsa delle criptovalute FTX mette in evidenza i difetti delle CEX. Le CEX si riferiscono alle borse centralizzate di criptovalute come FTX, Binance e Coinbase. La caduta di FTX non ha finito di suscitare scalpore nel mercato delle criptovalute. Se è giunto il momento di salvare l’ecosistema, è ora di trarre le prime conclusioni di questa drammatica vicenda. Questo è ciò che ha fatto Vitalik Buterin, il cofondatore di Ethereum.

Il fallimento di FTX, una “enorme tragedia” per Buterin

Vitalik Buterin è il cofondatore della blockchain Ethereum. Ogni discorso di Vitalik Buterin è quindi molto seguito. Come promemoria, Ethereum è la seconda criptovaluta al mondo, subito dopo il Bitcoin.

Proprio di recente, Vitalik Buterin è tornato su quello che si preannuncia come il più grande scandalo delle criptovalute, ovvero la caduta dell’ exchange FTX . Buterin ha infatti parlato il 20 novembre al canale specializzato Bloomberg. Durante l’intervista, Buterin ha espresso il suo punto di vista sulla situazione. Per lui la centralizzazione è “per natura” sospetta.

Va detto che Vitalik Buterin non è un fan della centralizzazione! Infatti, la blockchain di Ethereum consente lo sviluppo di applicazioni decentralizzate (dApp). Gli eventi recenti gli danno ragione. Le borse decentralizzate (DEX), pur avendo una capitalizzazione minore, non stanno vivendo le stesse preoccupazioni delle CEX.

“Ciò detto, in molti nella community di Ethereum considerano questo risultato come una prova di ciò in cui hanno sempre creduto: tutto quello che è centralizzato è di per sé sospetto.” – Vitalik Buterin, cofondatore di Ethereum.

Nonostante ciò, Vitalik Buterin rimane misurato e non condanna l’esistenza del CEX. Al contrario, propone piuttosto di evolvere la loro tecnologia.

Vitalik Buterin propone soluzioni per migliorare la sicurezza finanziaria degli exchange

Nel corso dell’intervista, Vitalik Buterin ha anche fornito soluzioni che, secondo lui, aiuterebbero a evitare un altro scandalo FTX, magari utilizzando piattaforme affidabili come Quantum AI . Pur non mettendo in discussione la necessità di scambi centralizzati, suggerisce modi per migliorarli.

I suggerimenti di Vitalik Buterin per migliorare la situazione

Nel caso di FTX, i problemi derivano in parte dalla cattiva gestione dei depositi dei clienti. In particolare, questo denaro è stato utilizzato per altri scopi e non è tornato “nel sistema”. Inoltre, quando la domanda di prelievi è diventata elevata, la borsa si è trovata nell’impossibilità di soddisfarla, data la sua scarsa liquidità.

Pertanto, secondo Buterin, l’affidabilità delle borse centralizzate non può essere garantita solo dalle licenze governative. Per lui è urgente trovare nuovi metodi per garantire l’equità di uno scambio.

Inoltre, è necessario porre in essere barriere tecnologiche che impediscano allo scambio di prendere decisioni pericolose o addirittura disoneste. Quest’ultimo aspetto riguarda direttamente l’aspetto custodiale dei CEX.

Vitalik Buterin pubblica un rapporto per migliorare l’affidabilità delle CEX

Per essere molto pragmatici, Vitalik Buterin ha pubblicato su Twitter una guida per una migliore affidabilità del CEX. La guida è disponibile su Internet e si intitola “Avere un CEX sicuro: la prova del merito creditizio e oltre”.

La guida è in inglese e molto tecnica. In effetti, si rivolge più a un pubblico che conosce la crittografia e i meccanismi crittografici. Ad esempio, Vitalik Buterin spiega i vantaggi per un CEX di utilizzare un albero Merkle (o hash) ottimizzato. Il cofondatore della blockchain Ethereum illustra anche i vantaggi dell’utilizzo delle tecnologie di ZKSNARK. Infine, l’ultima parte della guida affronta la domanda: “Possiamo rendere la CEX non detentiva”? Per il redattore della guida, ciò potrebbe essere ottenuto implementando i meccanismi di recupero del denaro direttamente all’interno dei portafogli e non a livello di scambio.

La conclusione della guida è una sintesi con una proiezione di quello che potrebbe (dovrebbe?) essere il futuro del CEX secondo Vitalik Buterin.