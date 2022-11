Fuori “Frames”, il nuovo album di Damien McFly

“FRAMES” è il nuovo album del cantautore padovano Damien McFly anticipato dal singolo “Imagine and replace” disponibile sulle piattaforme digitali

Come racconta Damien: “Frames è un termine dai molteplici significati in inglese, in questo caso la traduzione corretta è “fotogrammi”. Questo è un album che raccoglie esperienze, sentimenti ed emozioni relative agli ultimi 7 anni. Mi piace pensare a queste canzoni come fossero fotogrammi tratti da film di questo periodo, un album di ricordi da sfogliare con gli occhi chiusi e le cuffie addosso. Con “Frames” ho voluto aiutare me stesso e la mia cattiva memoria a non dimenticare. Tendo molto a chiudere porte per aprirne di nuove, sono più portato per le nuove sfide e lo sviluppo di nuove idee che la conservazione o la rielaborazione di quello che è passato e l’uscita di quest’album non sarà un’altra porta chiusa, ma un tunnel di collegamento verso il futuro.”

L’album è anticipato dal singolo “Imagine and replace”.

“Imagine and replace” rappresenta, come racconta Damien McFy: il mix perfetto tra il mio passato indie folk e un presente tra il pop e l’elettronica. “I keep on wasting my time, I keep on losing my mind”, più lo ripeti più ci credi, finchè arriverà a perdere il suo significato e a farti ricadere.

‘Imagine and replace’ è una spinta a porsi domande, a togliersi quel senso di colpa che ti fa ricadere, o semplicemente ad accoglierlo e ricadere per rialzarsi ancora una volta.

Biografia

Damien McFly è un cantautore Padovano che con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 500 concerti in 15 stati.

Il tour del suo primo album “Parallel Mirrors” (2015) lo porta in tutta Europa, UK, USA e Canada, dove partecipa a festival come SXSW, Canadian Music Week, BBC Carfest, International Richmond Film Festival e Home Festival.

“I Can’t Reply” , New Start” e il nuovo singolo “Leap” (2018) vengono acclamati da prestigiose testate (MTV new Generation, Rolling Stone, ContactMusic, Gigslutz), mentre Damien viene intervistato anche da Rai Radio 1 e BBC Scotland. Sempre nello stesso anno vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York con il brano “Mesmerised” e l’honorable Mention nell’International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I can’t Reply”.

Nel 2019 escono i singoli “Mesmerised” e “My Cure” e nel frattempo Damien collabora alla stesura di nuovi brani con il produttore Alex Marton e collaborando con diverse realtà in tutta Europa.

Nel 2020 era già stata confermata la sua presenza alla Canadian Music Week assieme ad un tour europeo di 30 date.

Il 29 Giugno esce il singolo On Our Own in anteprima su Billboard Italia, mentre nel 2021 “Underneath my skin” viene recensito dal blog inglese

Nel frattempo il nuovo singolo No Connection viene inserito in rotazione nella New Zone su MTV MUSIC Italia.

Nel 2021, assieme ad Alessandro De Crescenzo, arrangia i brani “Chimica” e Psyco” di Cesare Cremonini.

Nel 2022 Damien partecipa al SXSW ad Austin (TX) e dopo due tour europei si prepara all’uscita del nuovo album prevista per Ottobre.

