“Vicino all’orizzonte” su Rai 2: la trama del film

In prima visione su Rai 2 “Vicino all’orizzonte” (Dem Horizont so nah): ecco la trama del film diretto da Tim Trachte, tratto dall’omonimo romanzo di Jessica Koch

“Vicino all’orizzonte” è la proposta in prima visione di Rai 2 per la prima serata di lunedì 21 novembre 2022 alle 21:20. Il film diretto da Tim Trachte è tratto dall’omonimo romanzo di Jessica Koch. Nel cast: Jannik Schumann, Luna Wedler, Luise Befort.

La trama

Estate del 1999. La diciottenne Jessica conduce una vita semplice, lavora con la sua famiglia ed è circondata da amiche che le vogliono bene. Nel giorno del suo compleanno decide di passare la serata al luna park assieme alle sue amiche, e uno strano incontro decisamente imbarazzante le stravolgerà la vita, imbattendosi in un giovane di nome Danny, bello, affascinante e apparentemente superficiale. Jessica si innamora all’istante e chiede a Danny di frequentarsi, ma il ragazzo rifiuta l’invito, facendo credere a Jessica che non sia un ragazzo intenzionato a intraprendere relazioni serie. Jessica pensa che Danny voglia prendersi gioco di lei, soprattutto perché è sempre circondato da tante giovani e belle donne. Un giorno Jessica, lavorando come cameriera insieme ai suoi genitori, incontra casualmente Danny che lavora come fotomodello e finalmente il ragazzo le chiede di uscire.

Dopo una romantica serata i due giovani si mettono insieme e col tempo Jessica capisce che Danny non è il ragazzo che sembra apparire. Egli convive con Tina, una ragazza che, come Danny, nasconde un oscuro e triste segreto.

Jessica alla fine scoprirà il dolore più grande che Danny tiene nascosto: egli rivela a Jessica di essere stato violentato dal padre quando era un bambino e che è sieropositivo, rimanendogli poco tempo da vivere. Dopo la sconvolgente notizia Jessica per un istante è dell’idea di lasciare Danny, ma poi, capendo di essersi perdutamente innamorata, decide di tornare dal suo amato e passano la loro prima notte insieme.

Il giorno seguente Danny mette in guardia Jessica, perché ritiene che sia troppo pericoloso avere un contatto fisico e ha paura di poterla contagiare. La ragazza però non è intenzionata a interrompere il rapporto e decide di trasferirsi da Danny cercando di condurre una vita apparentemente normale. Tutto sembra andare per il meglio, quando però Tina viene a sapere che suo padre è stato scarcerato.

Danny non trova in casa Tina e corre a cercarla nel posto in cui la ragazza conviveva con altri tossicodipendenti prima di conoscere Danny. La trova in fin di vita e la porta all’ospedale, ma la ragazza non riesce a sopravvivere e muore la notte stessa. Danny è stravolto: si chiude in sé stesso e si allontana da Jessica, ma la ragazza cerca di stargli accanto in tutti i modi. Danny non si trova pace per la morte di Tina e cerca di sfogarsi con il kickboxing, sport che Danny ha praticato da sempre, per poter nascondere la sua sofferenza.

Dopo che Danny riesce a riprendersi dalla scomparsa di Tina, comprende di non essere stato presente per Jessica, e così la invita a passare una vacanza in America, luogo dove Danny è nato e cresciuto da piccolo.

Ma poco prima della partenza, Danny ha un malore in macchina: sviene a bordo, Jessica per fortuna riesce a fermare la macchina in tempo. Portato in urgenza in ospedale, i medici rivelano al ragazzo che è stato scoperto il motivo del suo malore: la malattia è degenerata e gli restano quindici mesi da vivere, con possibile perdita della vista e un probabile ictus. Dopo la terribile notizia, Danny decide comunque di partire assieme alla sua ragazza per poter lasciarsi alle spalle ogni cosa e per farsi coraggio della decisione che ha preso, rivelandolo finalmente a Jessica. Egli vuole porre fine alla sua vita e ha deciso di lasciare tutti i suoi averi a lei e alle persone che si sono presi cura di Danny, tra questi il suo tutore e l’allenatore di kickboxing. Ma Jessica non è d’accordo e intende spronare Danny a lottare per prolungare la sua vita curandosi in ospedale in modo che possano stare più tempo assieme. Danny però non intende sottoporsi alle cure, preferendo vivere poco ma bene piuttosto che a lungo ma pieno di sofferenze.

Jessica si dispera e non è pronta a dire addio al ragazzo che ama; per un momento pensa di suicidarsi anche lei, perché ritiene che la sua vita senza Danny non abbia più un senso, ma il ragazzo la sprona a ragionare e farle capire che Jessica sia il dono più bello che potesse ricevere in tutta la sua breve esistenza.

Alla fine Danny si suicida e lascia una lettera di addio a Jessica, dicendole di aver paura che la sua malattia peggiori e di non riuscire più a suicidarsi. Alla fine della lettera le dice che un giorno si rincontreranno nell’orizzonte, il confine che separa la terra e il cielo; lì sarà il posto in cui Danny e Jessica si congiungeranno per sempre.

