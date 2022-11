Bedas vs Coppola: fuori il brano “All my love”

Il brano “All My Love” racconta di una persona follemente innamorata, che da tutta se stessa per il partner indipendentemente se l’amore viene contraccambiato o meno. Dal punto di vista musicale è una canzone in chiave DEEP-HOUSE. In particolare, l’arrangiamento potrebbe essere definito come un mix Classic House e Deep House. Una bass line domina l’intera traccia con tipici interventi di pianoforte classic house. La voce della cantante Carmela Coppola si sviluppa in uno stile un po’ soul-black music e spazia in un range molto ampio di vocalità (dai toni bassi a toni altissimi).

Biografia

Pietro Beduzzi in arte Bedas inizia la sua carriera negli anni ’90 lavorando in note discoteche nazionali e in tutta la Lombardia.

Nel 2000 produce singoli come “Dance with me” con la casa discografica Drizzly Records e “Love in time” prodotto da Restate Records Russa.

Collabora con diversi artisti e anche con la prestigiosa compilation Hit Mana con il singolo “I need you” e “By your side” e “Lost in the dark”.

COPPOLA (Carmela Coppola) è una cantante nata e cresciuta a Pompei (Napoli). È autrice e compositrice, e coltiva da sempre la passione per la musica sin da bambina cantando come solista in diversi progetti scolastici musicali e coltivando il bel canto ed il classico napoletano da sempre. Coppola ottiene diverse pubblicazioni su varie etichette discografiche nazionali ed estere con diversi progetti dai più svariati nomi: Sky MC su Deep Den Records (Italia) e Trax Records (USA), DJ LA su Absolutely Records e Tenax Recordings (Italia), Sisma su SPQ Sound Records (Italia), Emilia Maiello su Absolutely Records (Italia), Emi (Giappone), Azuli Records (UK).

Musica e passioni ritmiche, sfumature sonore e giunti armonici caratterizzano il suono di questa cantante pop. Nel 2014 produce sotto il nome artistico di MC Groove e produce 4 canzoni intitolate “Fallin’”, “Nobody to love”, “Come into my heart” e “Right now” pubblicate da Contrasena Records (Spagna).

Nel 2016 instaura un rapporto duraturo con la casa discografica Sound Management Corporation di Daniele Cicco per la quale produce numerose song pubblicate su diverse compilation del noto marchio Hit Mania con i nomi d’arte di MC GROOVE, COPPOLA, CATALANO, TIRESIA