“Sono Salvo!” è il nuovo album dei SanieSalvo

I SanieSalvo tornano su tutte le piattaforme digitali con il nuovo album intitolato “Sono Salvo!”: ecco le tracce da ascoltare

Irriverenti, assolutamente sfrontati ed autentici: l’incarnazione di quella Milano da bere ormai lontana e nostalgica.

Dal gorilla che dorme e che non dovrebbe mai essere svegliato, al tema dell’omofobia, passando poi per il “machismo” e le dimensioni che contano, senza dimenticare come possa cambiarti la vita se possiedi un cognome equivoco e concludendo con Salvo nei panni del messia ed il vangelo visto da tutt’altra prospettiva.

I SanieSalvo sono soliti regalare piccole perle di saggezza; racconti delle volte sapientemente stravolti ed altre volte veritieri e cristallini come l’acqua più pura. Con questa terza uscita, dimostrano ancora una volta l’ironia e l’irriverenza che li contraddistingue, mantenendo una vena artistica forte e catartica, a tratti surreale. Dagli aneddoti improbabili e palesemente ambigui, ai luoghi comuni, il tutto condito dal sapore e dalle note di quegli anni ormai passati ma sempre vivi nella mente e nei ricordi di molti. Ne scaturisce un album originale e divertente, dalle sonorità morbide e coinvolgenti, tutto da ballare e da ascoltare. La colonna sonora perfetta per mettersi in viaggio, mentre si parte per le vacanze estive. Parola di Salvo!

I BRANI IN BREVE:

IL GORILLA

In un mondo pieno di incertezze e di instabilità, Salvo ha una verità: Mai svegliare il Gorilla che dorme!

COTTON FLOP

Il tema del “machismo” e dell’importanza delle dimensioni visto da un’altra prospettiva.

BIANCOSARTI

La condanna all’omofobia trattata con leggerezza ed ironia, usando i luoghi comuni come ponte.

AUTOSCUOLA

Quando un cognome può influenzare pesantemente la vita di una persona. Vero Guido?

DEMOCRAZIA

C’è a chi piace il vino e c’è a chi piace la birra. A Salvo piacciono entrambi, ma non li mischia mai… Si potrebbe star male.

IL VANGELO SECONDO SALVO

La figura del Messia vista da un’altra angolazione… E se fosse quella giusta?

– Biografia:

Era l’ottobre del 2014. Salvo, dopo una lunga notte di lavoro, finalmente si addormenta e, in sogno, gli appaiono gli spiriti dei suoi idoli da ragazzo: il Principe De Curtis, Domenico Modugno, Monica Vitti e Adolfo Celi. Tra risate, bicchieri di buon vino, bella musica e aneddoti inerenti la nostra bella Italia, Salvo si rende conto di quanto importanti siano i valori che incarnano questi meravigliosi “simboli” del nostro bel paese, ma soprattutto di quanto siano SANI. Da li SanieSalvo prese forma e la “missione” di questo carrozzone di ironia e risate si può esplicare in queste poche righe: SanieSalvo è un viaggio all’interno di un’Italia che non c’e’ più; una carezza, a volte un po’ ruvida, ai valori del bel paese che forse tanto bello non è più… Ma noi ci vogliamo credere. Una passeggiata tra gli stereotipi dell’italiano, quelli meravigliosi e quelli un po’ meno nobili: dal sorriso di Mastroianni al caffè in sospeso, dalla coda sulla Salerno-Reggio Calabria al cugino che ti fa entrare alle Poste, dalla Milano da bere a Nicola Di Bari… il tutto condito da un sorriso e un bicchiere di Biancosarti.

