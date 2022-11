Social: esce un nuovo saggio di Federico Motta Editore

L’impatto dei social network sulla cultura del XXI secolo: disponibile nelle librerie e online il saggio di Federico Motta Editore

In uno dei suoi recenti articoli online, la Casa Editrice Federico Motta Editore tratta di Web 2.0 e di social network. Tra i temi affrontati: l’impatto che hanno i media sulla nostra cultura e la definizione di social network.

Federico Motta Editore: i media e il loro impatto sulla cultura del XXI secolo

Quando si parla di social media, ci si riferisce a strumenti che hanno rivoluzionato non solo il web e il modo in cui questo viene utilizzato, ma anche la società moderna. Sono milioni gli utenti che ogni giorno trascorrono ore della loro giornata sulle piattaforme digitali, sulle quali esprimono le proprie opinioni, diffondono notizie, condividono foto e video. Nel saggio “I mezzi di comunicazione”, pubblicato sull’Età Moderna di Federico Motta Editore, Michela Nacci e Peppino Ortoleva parlano del concetto di media come qualcosa di “molto complesso e ricco di ambiguità”. Il medium viene considerato come più di un semplice intermediario sociale tra emittente e destinatario. Una volta che entra in una determinata cultura, uno strumento digitale lascia delle tracce, modificando e trasformando la società in cui si è insediato. Così, i media digitali hanno plasmato nel profondo la cultura del XXI secolo.

Federico Motta Editore: la definizione di “social network”

Ce ne sono per tutti i gusti: da Twitter a Instagram, da LinkedIn a TikTok. I social network vengono utilizzati quotidianamente da persone fisiche e aziende, compresa la Casa Editrice Federico Motta Editore. Ma sappiamo cosa sono veramente? Come suggerisce la stessa parola, il social network non è altro che una rete sociale. Il termine viene utilizzato in sociologia per indicare un gruppo di persone unite da vari legami, che possono essere di natura familiare, lavorativa o altro. Oggi, il termine viene più frequentemente usato per riferirsi a quei servizi online che permettono di creare reti di relazioni con altri utenti. Uno dei primi siti in assoluto ad offrire servizi analoghi a quelli degli attuali social network fu SixDegrees, nato nel 1997. Attualmente il social network più conosciuto e utilizzato rimane Facebook, piattaforma che tra l’altro ha rappresentato per molti la porta d’ingresso per questo nuovo mondo.