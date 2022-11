Previsioni meteo 20 novembre 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 20 novembre 2022: piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori

Condizioni meteo ancora instabili su gran parte dell’Italia in questo terzo weekend di Novembre che si è aperto con l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Nela giornata di oggi avremo ancora maltempo al Centro, al Sud e sulle Isole maggiori mentre al Nord è atteso un miglioramento con il ritorno del sole. Temperature in calo, così come la quota neve lungo l’Appennino meridionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata dal maltempo. Un profondo vortice depressionario sul Mediterraneo centrale porterà infatti nuove piogge e neve abbondante sulle montagne. Solo nella seconda parte della settimana potrebbe interrompersi questo flusso instabile con l’arrivo di un promontorio anticiclonico ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, domenica 20 novembre 2022, al Nord Italia al mattino deboli piogge sulle coste adriatiche e neve in Appennino oltre i 1100-1200 metri, asciutto altrove ma con molte nuvole. Al pomeriggio deboli fenomeni su Liguria e Alpi centrali con neve oltre i 1300 metri, nuvoloso ma con tempo asciutto altrove. In serata precipitazioni sparse lungo l’arco alpino, sulla Liguria e in appennino. Neve in calo sotto i 1000 metri sulle Alpi e oltre i 1300-1400 metri in Appennino. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino piogge tra Lazio e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, ampie schiarite altrove. In serata peggiora con piogge in arrivo su Toscana e Umbria, asciutto ma con molte nuvole altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio non sono attese variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .