In libreria per Rizzoli “Il vento tra i salici”

Provate a immaginare una talpa, un topo, un rospo e un tasso nella campagna inglese all’inizio del secolo scorso. Tra picnic e gite in barca, questo strano quartetto è l’immagine di un’amicizia perfetta. E quando il più anfibio tra loro perde la rotta, l’intero gruppo si imbarca nella difficile impresa di aiutarlo… Thibault Prugne ci invita a scoprire un classico per ragazzi della letteratura inglese attraverso illustrazioni che evocano quiete campestre e atmosfere di fiaba.

(Edimburgo, 1859 – Pangbourne, 1932) lavorò come alto funzionario della Banca d’Inghilterra. Scrisse la sua opera più famosa, Il vento tra i salici, per il figlio, Alastair, a cui spediva gli episodi di Topo, Talpa e Rospo per lettera, durante le sue trasferte di lavoro. Oggi è considerato uno dei più grandi classici della letteratura per ragazzi. Grahame è anche autore del celeberrimo L’età d’oro.

Thibault Prugne è nato nel 1988. Dopo gli studi in design, si è dedicato all’illustrazione con il diario di viaggio A la rencontre des plus beaux villages de France (2011). Si è poi rivolto all’illustrazione per l’infanzia, sviluppando gradualmente la sua tecnica di pittura.

pp. 148

€ 22,00

Dai 10 anni