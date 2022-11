Previsioni meteo 18 novembre 2022: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 novembre 2022: dopo la breve pausa asciutta di ieri una nuova perturbazione porta piogge e temporali sull’Italia

E’ durata davvero poco la pausa asciutta sull’Italia, in una settimana caratterizzata finora da condizioni meteo all’insegna dell’instabilità. Nella giornata di oggi infatti una nuova perturbazione raggiungerà le nostre regioni portando piogge, temporali e nevicate sui rilievi alpini e appenninici. Le temperature subiranno un’ulteriore flessione, fino a portarsi su valori inferiori alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’autunno sembra voler fare sul serio anche nel corso del fine settimana. Domani una saccatura depressionaria affonderà sul Mediterraneo, portando piogge diffuse e temporali su tutta l’Italia. Possibili nevicate anche abbondanti sulle montagne. A seguire regna l’incertezza, anche se i modelli mostrano possibile instabilità anche nel corso della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 18 novembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Liguria e regioni di Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili sul Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori ma con molte nuvole in transito. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino piogge e temporali sparsi su tutti i settori, localmente intensi sul Lazio. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali sparsi su Campania, Basilicata e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni tra Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto altrove. In serata residue piogge sulla Calabria, più asciutto altrove ma con piogge in arrivo nella notte sulla Sardegna. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .