M’AYO online con il singolo “I fiordalisi”

Fuori sui digital stores, I fiordalisi, il singolo d’esordio del cantautore romano M’AYO che anticipa l’album Aspri Motivi, in uscita nei primi mesi del 2023

Il testo di questo brano è una sorta di slogan e contiene frasi apparentemente nonsense tipici della New wave anni ’80. Nonostante la briosa atmosfera dell’arrangiamento, il brano tratta di un argomento poco felice.

«I fiordalisi – dichiara l’artista – è una canzone che non tratta in alcun modo temi sociali. È una canzone che profuma di morte. La morte delle emozioni che ognuno di noi ha provato, ma che non ha il coraggio di guardarle in faccia. I fiordalisi rappresentano le emozioni che erano vive e che non ci sono più. È applicabile in qualsiasi contesto. Una coppia, ad esempio, che si amava ma che al momento non ha più nulla da condividere se non la piattezza della quotidianità. Oppure una passione alla quale si credeva ma che poi non riesce più a coinvolgerci.

Questi sono i fiordalisi: quei momenti emozionanti che non ci sono più. Mi preme sottolineare che nelle prime frasi si fa riferimento al meccanismo mentale già analizzato da Proust secondo il quale il profumo materializza i ricordi e li fa riaffiorare al presente pur appartenendo al passato».

M’AYO continua: «I fiordalisi è un brano che è stato registrato nei primi mesi del 2021 in piena pandemia. Questo brano ha suscitato in me e nei miei collaboratori molta fiducia: una vera hit che anticipasse l’album; questa carica, infatti, ci ha permesso di realizzare una consistente produzione in poco tempo. Siamo stati anche stimolati da chi, dietro le quinte, ascoltava il brano: ci hanno sostenuto e per noi è stato importante!».

BIOGRAFIA

Alessandro Magliocchetti classe ’66, di Roma, vissuto a Leonessa nel Reatino durante la sua giovinezza, ha segretamente coltivato la sua passione per la musica per tutti questi anni da dietro la sua scrivania, fino a quando decide finalmente di dare il via pubblicamente al suo progetto solista M’AYO, dove il cantautorato tocca la sua forma più cruda e pungente e dove la musica cullata tra il perfetto binomio di semplicità e modernità risulta sempre fresca senza sembrare mai banale.