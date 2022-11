Esce “This is the time” di Charlie Funky

Esce in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “This is the time” di Charlie Funky con la voce storica dei Da Blitz

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “This is the time” (BIT Records), il nuovo singolo di Charlie Funky con la voce di Vivian B.

Charlie Funky è un nuovo progetto ideato e prodotto dal dj-producer Carlo Esse con la collaborazione del chitarrista Emanuele Curà dal panorama folk dell’Emilia Romagna. Da questa particolare accoppiata nasce l’idea di dare vita ad un progetto dance con sonorità che si rifanno alla discomusic degli anni ’80, con un tocco di chitarra funky.

“This Is The Time” è la traccia d’esordio del progetto, si tratta di una cover dell’omonimo pezzo del 1995 dei Blyzart, che era stato prodotto da Massimo Gabutti e dietro il quale si celavano Gabry Ponte, Domenico Capuano e Vivian B. (Viviana Presutti) la cantante che ha dato la voce negli anni ‘90 a moltissimi progetti dance di successo, tra cui spicca quello dei Da Blitz.

La voce di questa nuova versione di “This Is The Time” è proprio quella di Vivian B., reincisa per l’occasione. Una voce potente, unica, che non ha perso minimamente lo smalto di 27 anni fa, su etichetta BIT Records.

Guarda il video clip su YouTube: https://youtu.be/pTQjBGvyyy8