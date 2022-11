Di Maio inviato speciale nel Golfo Persico: valanga di meme sul web

Di Maio inviato speciale nel Golfo Persico: sui social è pioggia di meme. Il nome dell’ex ministro è nella lista consegnata all’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell

L’ex ministro Luigi Di Maio potrebbe diventare il prossimo inviato speciale europeo nel Golfo Persico. Il suo nome, infatti, figurerebbe nella rosa dei quattro papabili consegnata da un panel di tecnici, incaricati dall’Ue, all’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell.

I MEME DI DI MAIO INVIATO NEL GOLFO PERSICO

La notizia ha subito catturato l’attenzione del web, tanto che Di Maio da questa mattina figura tra le tendenze di Twitter. Come al solito, la rete non ha risparmiato l’ironia e il social è stato letteralmente inondato da meme con l’ex ministro grillino come protagonista.

C’è un Di Maio che indossa il burqa, un altro in versione ‘Tonno persico’ e un terzo in stile ‘bibitaro in Golfo Persico’. Spopolano poi i post con il famoso ‘volo’ dell’ex ministro in stile Dirty Dancing al ristorante Nennella di Napoli, durante la campagna elettorale.

