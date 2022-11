Smart Digital Working lancia la criptovaluta Sardex

La startup Smart Digital Working ha appena lanciato sul mercato il proprio sito di e-commerce sul quale si può pagare in Sardex

La nuova Startup Innovativa, riconosciuta dal Mise, ha appena lanciato sul mercato il proprio sito di e-commerce specializzato nella vendita di stampanti, per ufficio, per grande formato, per etichette e per applicazioni aziendali verticali, utilizzando come metodo di pagamento anche una moneta complementare: il Sardex!

Sardexpay è un nuovo modo di fare Business, un nuovo modo di pagare e la Smart Digital Working utilizzando questo metodo di pagamento vende stampanti e plotter in una sorta di cambio merce.

Una grande innovazione nel campo del Business e del B2B; da oggi nel sito e-commerce della “Smart Digital Workplace” si potrà acquistare senza l’utilizzo dell’euro ma si potrà pagare anche in Sardex, una sorta di merce di scambio tra imprenditori.

“Il mondo va avanti…”, ha dichiarato il Direttore Commerciale Michele Tintori della Smart Digital Working, “e in un momento di crisi come questo è opportuno dare la possibilità a tutti di accedere a determinati servizi, noi siamo tra i primi ad aver abbracciato questo nuovo metodo di pagamento per dar modo a tutti di usufruire dei nostri servizi, nel fare questo abbiamo appena creato un e-commerce innovativo anche dal punto di vista della semplicità nella navigazione e speriamo che anche altri allineano a noi con questo nuovo modo di fare Business”.

Il sito lo possiamo visionare a questo link: http://www.smartdw.it/ ed è la risposta alle multinazionali d’oltreoceano o ai colossi cinesi che stanno conquistando il mercato.

Il “Made in Italy” da sempre si è differenziato per la qualità dei prodotti, la varietà delle proposte e per….”la creatività”, siamo italiani e lo dimostriamo sempre, la Smart Digital Working con questa iniziativa dimostra appieno il “DNA” italiano ossia la creatività, l’innovazione, la classica lampadina che si accende è crea l’idea.

Il sito sarà specializzato nella vendita di stampanti, multifunzione, plotter e fotocopiatrici, relativi materiali di consumo e servizi di assistenza post vendita.

Il sito www.smartdw.shop offre la possibilità di acquistare stampanti, utilizzare pagamenti dilazionati da 3 o 4 rate fino a 48 rate e abbinare una varietà di servizi all’acquisto dalla semplice estensione di garanzia all’opzione Smart Page+ che consente di pagare un canone a fronte della ricezione di tutti i consumabili, delle parti di ricambio e della manodopera.

Per le aziende esiste anche la possibilità di noleggiare la stampante pagando un costo mensile oppure per il mercato B2C si può richiedere la stampante in abbonamento comprensiva di un certo numero di pagine mensili nel canone di abbonamento.

Le spedizioni e il reso sono sempre gratuiti e viene prevista la possibilità di ritiro della vecchia stampante, direttamente con nostri mezzi per smaltire con delle convenzioni il rifiuto RAEE.

Smart Digital Workplace è partner certificati Epson, Gold Partner, Canon, Brother e Kyocera e sul sito si trova l’intera gamma dei prodotti e dei servizi offerti a condizioni vantaggiose grazie a questi legami diretti che ci contraddistinguono e ci agevolano.

Il sito di e-commerce è integrato con i principali marketplace Europei e permette di pubblicare le offerte anche sui loro portali, in modo automatico e sempre aggiornato, è inoltre integrato con il software ERP per la fatturazione e il magazzino e con i corrieri utilizzati per la spedizione in modo da restituire i tracking all’utente.

La logistica è gestita tutta internamente dall’azienda, stoccando il materiale e preparando le consegne all’interno.