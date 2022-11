Maurizio Vittoria in libreria con “Storia di Venezia tascabile”

Maurizio Vittoria nelle librerie e sugli store digitali con il suo nuovo libro intitolato “Storia di Venezia tascabile”: ecco tutti i dettagli

E’ uscito “Storia di Venezia tascabile” di Maurizio Vittoria. Un viaggio nel tempo tascabile, dalla Venezia prima di Venezia fino ai giorni nostri. Corredato di immagini, opere d’arte e sguardi curiosi sulla città più singolare ed amata al mondo. Perché una Storia di Venezia tascabile? Tascabile perché rapida, tascabile perché essenziale, tascabile perché comoda da consultare. Riconosciuta universalmente come una delle città più belle del mondo, Venezia non smette di stupire neanche ripercorrendo i suoi molti anni di vita: una storia più che millenaria sulle spalle, ma portata benissimo. Negli avvenimenti narrati in quest’opera, le avventure e le traversie di Venezia si avvicendano come in un film: gli albori oscuri, l’organizzazione interna, le lotte con i pirati, le peripezie in Grecia e in Oriente, le mareggiate, l’invasione turistica, le difese a mare. Tutti questi eventi hanno formato la particolarissima fisionomia della città: una città piccola, ma che è sempre stata baluardo di libertà intellettuale e religiosa, ricca di artisti, poeti, artigiani e menti illuminate che ne hanno plasmato le bellezze.