Malo propone maxi cardigan e giacche al posto del cappotto

Maxi cardigan e giacche al posto del cappotto o del piumino: Malo Cashmere propone una nuova concezione del capospalla

Volumi avvolgenti, fibre pregiate, una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Per lei maxi cardigan, per lui morbide giacche. Malo propone una nuova concezione del capospalla, in cui al cappotto o al piumino si preferiscono le fibre preziose e i volumi soffici della maglieria. Maglioni dallo stile comfy chic e dalle grandi opzioni di vestibilità. Proposte versatili da vivere con più di una finalità di utilizzo, tutte votate alla preziosità dei filati, a un’artigianalità totalmente Made in Italy e a una sublimazione del fascino naturale.

Per lei:

Cardigan grigio lungo a costa inglese, in alpaca, seta e lana. Ampio, voluminoso, ideale al posto del cappotto.

Cardigan blu in alpaca, seta e lana vergine. L’ampiezza del volume e il calore delle fibre, lo rende un perfetto alleato per l’inverno, tanto da poter essere utilizzato al posto del classico capospalla. Realizzato con una particolare tecnica che rende l’effetto della fibra ancora più “materico”, come se fosse peloso.

Per lui:

Giacca in lana vergine e cashmere, impreziosita dalla lavorazione a nido d’ape. L’aspetto è arioso e soffice, la finezza delle fibre la rende caldissima e ideale per le giornate invernali.

Giacca doppiopetto realizzata in alpaca, seta e lana vergine impreziosita dalla lavorazione classica a coste. L’alpaca, uno dei filati più preziosi al mondo, la rende morbidissima al tatto, la finezza delle fibre regala calore nelle fredde giornate invernali.

I maxi cardigan e le giacche fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.