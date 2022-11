Burger King e Giotto Calendoli insieme per il nuovo Sheriff Burger

Burger King Restaurants Italia e il visionario artista Giotto Calendoli presentano il nuovo Sheriff Burger, combinazione perfetta tra gusto e divertimento

Burger King® celebra il lancio del nuovo delizioso panino Sheriff Burger con un’esclusiva collaborazione con il visionario artista Giotto Calendoli. L’ultimo arrivato nel menù è stato presentato all’interno del ristorante Burger King di Milano – Via Pola, 9, Milano (MI) –, completamente personalizzato e rinnovato con visual firmati da Giotto Calendoli.

In occasione del lancio del nuovo Sheriff Burger, infatti, il ristorante è stato trasformato in un vero e proprio Far West Saloon, che richiama l’anima made in US del nuovo prodotto accogliendo anche le prestigiose creazioni artistiche dell’artista napoletano. L’evento di lancio si è tenuto lunedì 14 novembre nel ristorante di Via Pola; lo Sheriff Burger è stato celebrato dall’artista insieme ad un nutrito gruppo di influencer, e arricchito dalla diffusione di gadget e t-shirt personalizzate con i key visual pensati da Giotto.

In costante ricerca di stimoli dai quali ricava ispirazione per le proprie opere, Giotto Calendoli è un artista visionario ed eclettico, oltre che per la varietà di supporti utilizzati, come tela, digitale o spazi pubblici, anche per il suo approccio multidisciplinare, con collaborazione che spaziano tra moda, industria del food e del design.

Sheriff Burger, nelle due versioni a base di manzo e di pollo, contiene, all’interno del morbido bun, la salsa Bull’s eye Sweet Whisky BBQ, soncino fresco, bacon croccante, scamorza e la patty di carne alla griglia: un incontro di sapori, che racchiudono in un solo morso tutto il gusto dell’America di Burger King.

Sheriff Burger è ispirato ai valori di Burger King e gli ideali di Giotto Calendoli, con una combinazione perfetta tra gusto, divertimento e la volontà di non smettere mai di inseguire i propri sogni. Un panino pensato appositamente per coloro che sono alla costante ricerca di nuovi sapori, associati al gusto inconfondibile della carne grigliata a fuoco vero.