“Dove sei mostro Pino?” è il nuovo libro di Sergio Olivotti

Dal vincitore dei premi Arpino e La Magna Capitana, Sergio Olivotti, un nuovo divertentissimo albo pieno di simpatici mostri e tanta allegria

Al luna park, allo zoo, nella preistoria, nella savana, al mare, alle Hawaii: Mostrino Pino viaggia nel tempo e nello spazio e si nasconde ovunque. Ma com’è come non è, si ritrova sempre in mezzo a mostri spaventosi. Tocca ai lettori trovarlo in ogni pagina e… salvarlo! Uno spassosissimo albo cerca/trova pieno di dettagli e trovate.

Sergio Olivotti si è laureato in Architettura e ha insegnato al Politecnico di Milano, ma poi ha capito che la sua vera vocazione era fare l’illustratore, e suonare. Da allora si dedica a tempo pieno a queste passioni. Per Rizzoli ha illustrato Il secondo lavoro di Babbo Natale, Babbo Natale fa gli straordinari e Babbo Natale e l’inaspettata neve di Michele D’Ignazio. Nel 2021 ha scritto e illustrato Si fa presto a dire elefante che, nel 2022, ha vinto nella categoria 6-9 anni i premi di letteratura per ragazzi e ragazze “Giovanni Arpino” e “La Magna Capitana”, istituito dalla Regione Puglia.

pp. 32

€ 16,00

Dai 3 anni