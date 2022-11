“Running with the Devil – La legge del cartello” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 Nicolas Cage e Laurence Fishburne in un avvincente thriller: ecco la trama di “Running with the Devil – La legge del cartello”

Quando una spedizione di cocaina sparisce misteriosamente tra Messico e Stati Uniti, Il Capo, boss di una temibile organizzazione criminale, invia i suoi più fidati uomini ad indagare sul caso. Il Cuoco (Nicolas Cage) e il suo socio (Laurence Fishburne) intraprendono, così, un pericoloso viaggio per scoprire la verità, attraverso frontiere, gangster, raffinatori e corrieri. Quello che non sanno è che anche gli agenti federali stanno percorrendo la stessa strada e stanno per scoprire l’anello debole della catena. Per i trafficanti potrebbe essere troppo tardi….

E’ la trama del film “Running with the devil – La legge del cartello” che Rai 4 propone in prima serata lunedì 14 novembre 2022 alle 21:15.

Nel cast: Nicolas Cage, Cole Hauser, Leslie Bibb, Laurence Fishburne.