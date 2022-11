Mtv Ema 2022 a Düsseldorf: Taylor Swift è la regina

Taylor Swift regina degli Mtv Ema 2022. I Pinguini Tattici Nucleari vincono il Best Italian Act: lo show si è svolto a Düsseldorf, in Germania

Taylor Swift è la regina degli Mtv Europe Music Award 2022: sono 4 i premi che la cantautrice statunitense si è portata a casa nel corso della premiazione che si è svolta ieri al PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania. A condurre lo show la cantante Rita Ora e il regista Taika Waititi, coppia sul palco e nella vita.

Taylor Swift ha vinto il premio per Best Video, Best Artist, Best Pop, Best Longform con “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)“. Il premio Best Song e Best Hip Hop se lo è aggiudicato la quenn del rap Nicki Minaj.

Best Italian Act è la categoria dedicata ai cantanti del nostro Paese. Quest’anno erano in lizza: Ariete, Blanco, Elodie, i Måneskin e i Pinguini Tattici Nucleari. Questi ultimi hanno conquistato il titolo che lo scorso anno era andato ad Aka 7even.

Se vi siete persi lo show ecco dove poterlo rivedere: su MTV Italia (canale Sky 131 e in streaming su NOW: lunedì 14 novembre alle ore 19:45, martedì 15 novembre alle ore 21:35, mercoledì 16 novembre alle ore 22:25, giovedì 17 novembre alle ore 19:05, venerdì 18 novembre alle ore 10:35, sabato 19 novembre alle ore 01:20. Sul nuovo servizio streaming Paramount+ è disponibile lo speciale on demand degli MTV EMA 2022 da lunedì 14 novembre.

La lista completa dei vincitori degli MTV EMA 2022:

BEST ARTIST

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift – VINCITORE

BEST SONG

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl – VINCITORE

ROSALÍA – DESPECHÁ

BEST VIDEO

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – VINCITORE

BEST COLLABORATION

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) – VINCITORE

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

BEST LIVE

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles – VINCITORE

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

BEST POP

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift – VINCITORE

BEST NEW

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN – VINCITORE

Stephen Sanchez

Tems

BEST K-POP

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA – VINCITORE

SEVENTEEN

TWICE

BEST LATIN

Anitta – VINCITORE

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta – VINCITORE

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

BEST HIP HOP

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj – VINCITORE

BEST ROCK

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse – VINCITORE

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST ALTERNATIVE

Gorillaz – VINCITORE

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

BEST R&B

Chlöe – VINCITORE

Givēon

E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

BEST LONGFORM VIDEO

Foo Fighters – Studio 666

ROSALÍA – MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – VINCITORE

VIDEO FOR GOOD

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras) – VINCITORE

Stromae – Fils de joie

BIGGEST FANS

BLACKPINK

BTS – VINCITORE

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

BEST PUSH

Nessa Barrett

SEVENTEEN – VINCITORE

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

BEST METAVERSE PERFORMANCE

BLACKPINK The Virtual | PUBG – VINCITORE

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

BEST ITALIAN ACT

Ariete

Blanco

Elodie

Måneskin

Pinguini Tattici Nucleari – VINCITORE