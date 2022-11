Le decorazioni casalinghe più gettonate

Le decorazioni di casa sono sempre molto importanti, soprattutto per far risaltare un determinato ambiente e fare in modo che chi viene in visita, sappia qualcosa in più sul nostro conto. Possiamo scegliere se appendere dei quadri, dei poster o organizzare il nostro soggiorno con una combinazione di luci in voga al momento.

Se scegliamo un quadro, dobbiamo assicurarci di non appenderlo al contrario, come è capitato per oltre 70 anni con l’opera di Mondrian. Di solito è un errore piuttosto difficile da commettere, ma è sempre meglio documentarsi per non fare una brutta figura e sbagliare clamorosamente come è avvenuto per la ormai sempre più celebre opera d’arte.

Gli attori famosi

Le foto di attori famosi da appendere alle pareti sono piuttosto diffuse sia in Italia che all’estero. Un omaggio ai grandi del cinema internazionale che può essere esaltato se la fotografia viene inserita all’interno di una bella cornice.

Solitamente, per questo tipo di foto si sceglie il bianco e nero e ci si può sbizzarrire nel valutare quale sia la posa migliore dell’attore che si desidera ammirare giornalmente in salotto o all’interno del proprio studio.

I dipinti che danno un tono alla casa

Per quanto riguarda le sale principali di una casa, ci si può tranquillamente affidare ai migliori pittori disponibili sulla piazza. Naturalmente non stiamo parlando delle opere originali, poiché costerebbero forse anche più del vostro appartamento, ma di una stampa capace di riprodurre in pieno l’anima dell’artista.

Tra le stampe più popolari e più diffuse all’interno delle case c’è sicuramente: “La persistenza della memoria” di Salvador Dalì, “I girasoli” di Van Gogh e alcune opere di De Pero, che piacciono in particolar modo agli italiani.

Le locandine dei film

Un altro tocco di originalità può essere dato dalla giusta locandina del film, messa magari all’ingresso o nell’anticamera del vostro appartamento. Gli ospiti che vi verranno a trovare avranno subito modo di conoscere la vostra passione per il cinema e potrebbe diventare un piacevole argomento di conversazione.

Sa a voi scegliere il genere che preferite. Potreste, ad esempio, appendere la locandina di Pulp Fiction o della saga di Guerre Stellari. Qualunque sia il genere di film o di serie tv che guardate solitamente, troverete di certo la locandina giusta che rappresenti l’emozione che il grande schermo vi ha potuto trasmettere in passato.

Poster dei supereroi

Per i genitori che desiderano fare un piacevole regalo ai propri figli, c’è sicuramente l’occasione di appendere un bel poster del loro supereroe preferito. Non sarà di certo difficile capire quale sia, data la vasta disponibilità di cartoni animati e film che coinvolgono sia l’universo Marvel che quello della DC comics.

Vi consigliamo di scegliere eventualmente un poster che si sposi bene, a livello di colori, con la pittura che avete scelto per la camera dei vostri bambini. Anche se un’esplosione di colore non darà di certo fastidio ai pargoli, a voi, che ci tenete particolarmente alla fase di arredo, potrebbe sembrare come il più fastidioso dei pugni nell’occhio.