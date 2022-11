Hana Tooke in libreria con “La compagnia di Mezzanotte”

Dopo il suo esordio rivelazione, Gli Inadottabili, Hana Tooke ci regala una nuova, emozionante avventura all’insegna dell’amicizia e del mistero

Ema Vašková è l’ultima di dodici fratelli, ed è nata a mezzanotte del dodici dicembre. Ema è convinta di sapere prevedere alcuni eventi, ma nella sua famiglia di scienziati non c’è posto per superstizione e presagi. Nessuno sembra prenderla sul serio, e quando, a causa di un viaggio di lavoro dei suoi genitori, viene mandata a vivere dall’eccentrico zio, Ema sente di aver fallito e di aver perso la possibilità di dimostrare agli altri il suo valore. Ma è qui che conosce Sylvie, ragazzina misteriosa che finalmente riesce a vedere Ema per quella che è, e la accompagna nelle sue avventure notturne. E quando Sylvie sparirà in circostanze sospette, toccherà ad Ema cercarla tra le vie di Praga, provando a interpretare quell’unico indizio lasciatole dall’amica su dove potrebbe essere: all’interno della misteriosa Compagnia di Mezzanotte.

Hana Tooke, è nata in Olanda e si è trasferita in Inghilterra all’età di dodici anni. Vive a Bath con un umano grande, uno piccolo e un gatto ancora più piccolo. Il suo primo romanzo, Gli inadottabili, è diventato immediatamente un caso internazionale: è stato venduto in oltre dieci Paesi, ha vinto il Grand prix des lecteurs du Journal de Mickey 2021 ed è stato finalista al Premio Andersen.

pp. 320

€ 16,00

Dai 10 anni