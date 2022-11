Fuori “Retrofront”, il nuovo album di Psiker

Esce sulle piattaforme digitali “Retrofront”, il nuovo album di PSIKER, l’alter ego del Finance Manager milanese Massimo Curcio

Anticipato dai singoli “Ctrl Alt Canc” Feat. Vega, “Spam (Uffa)” e “Urgente”, esce in digitale “Retrofront”, il nuovo album di PSIKER, l’alter ego del Finance Manager milanese Massimo Curcio.

Distribuito da ADA Music Italy, il 7° album in studio di PSIKER è stato realizzato da 7 producer: insieme a PSIKER, hanno lavorato alla produzione del disco DANIELE FRANZESE, J’ADORE LADOOR, LOGOS, STARCHILD, MR.BOHEM e WHIZY, giovani producer attivi soprattutto nella scena urban, trap e rap italiana.

«La prima cosa che mi piace raccontare di “Retrofront” è il fatto che è stato co-prodotto con altri sei producer, che in media hanno la metà della mia età – dichiara Psiker – È la prima volta che mi lascio andare a questo tipo di collaborazioni. In 20 anni non ho mai avuto il coraggio di farlo perché non volevo che altri mettessero mano a ciò che, secondo me, determina più di tutto il sound finale di un brano: la produzione e gli arrangiamenti. Con “Retrofront” sentivo che era arrivato il momento giusto per farlo. Sono brani nati in maniera spontanea, proprio come i primi che ho scritto a inizio anni 2000, ma volevo per loro una sonorità più attuale, una produzione più fresca».

“Retrofront” è stato registrato presso PSIKERstudio, No Type Studio e Vault Studio a Milano. L’album si compone di 10 brani in cui l’artista analizza con spirito critico, tuttavia senza rinunciare all’ironia, la quotidiana vita di ufficio. Dal punto di vista musicale “Retrofront” si caratterizza per una particolare unionedelle sonorità tipiche degli anni ’80 e ’90 con quelle più contemporanee della scena urban e trap.

Questa la track-list dell’album: “Introfront”, “Ctrl Alt Canc” Feat. VEGA, “Urgente”, “Garantito”, “Spam (Uffa)”, “Labirinto” Feat. DRUGAR, “Musica in cassa”, “Anni 90”, “Veloce o lento” e “Isolation”.