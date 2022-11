Christie’s batterà all’asta le snaeaker da collezione

Christie’s ha annunciato la nascita di un specifico settore, chiamato “Department X – Sneakers, Streetwear & Collectibles” per questa forma emergente di collezionismo

Anche le sneakers avranno un loro spazio nelle prestigiose aste di Christie’s: la celeberrima casa ha infatti annunciato la nascita di un specifico settore, chiamato “Department X – Sneakers, Streetwear & Collectibles” che coltiverà questa forma emergente di collezionismo.

Il dipartimento, dotato di un suo specifico team per le aste e le vendite private, si occuperà di un po’ tutti gli oggetti che sono diventati ‘cult’ dei tempi moderni e le sneakers saranno certamente il ‘cuore’ di questo nuovo business. Guidato dalla newyorkese Caitlin Donovan, il Dipartimento X terrà aste online, con anteprime dal vivo a New York, nonché mostre di vendita private durante tutto l’anno.

Primo impegno, scalzare la posizione che la concorrente Sotheby’s si è conquistata dopo la vendita “Six Rings – Legacy of the GOAT” dedicata alla carriera della leggenda del basket Michael Jordan, con vendite vicine a $ 1,5 milioni. E ancor più recentemente Sotheby’s ha venduto la maglia “Last Dance” di Jordan – dalla sua partita 1 delle finali NBA del 1998 – per $ 10,1 milioni, stabilendo un nuovo record di cimeli sportivi. Ed ancora, una collezione di 200 paia di sneakers Louis Vuitton e Nike Air Force 1 disegnate dal compianto designer Virgil Abloh è stata venduta da Sotheby’s all’inizio di quest’anno per $ 25 milioni.

Ecco allora il necessario lancio del Department X che Christie’s presenterà con un’asta di due rare paia di scarpe da ginnastica intitolata “Ye Walks” circa l’impatto di Kanye West sul panorama del design e dell’iconografia sportiva. Indossati durante la performance storica ed emozionante di West alla 50esima edizione dei Grammy Awards, questo paio è stato il primo prototipo di Air Yeezy 1 che ha segnato l’inizio della carriera di Kanye West come designer di accessori. Non sono mai state messe in vendita al pubblico e ne esistono solo da quattro a sei paia ufficiali, una delle quali sarà venduta proprio da Christie’s.